FRAZIONI - Un contributo economico per eventi e manifestazioni. Il Vicesindaco Lodi: "Continuiamo a investire su tutto il territorio" Pubblicato il bando di "Frazioni per Tutti" rivolto alle associazioni culturali e artistiche

Pubblicato oggi, martedì 16 gennaio 2024, "Frazioni per tutti", l'avviso di manifestazione rivolto agli Enti del Terzo Settore per il riconoscimento di un contributo economico utile alla realizzazione di iniziative di intrattenimento, eventi e manifestazioni nelle frazioni di Ferrara tra la primavera e l'estate del 2024. Potranno presentare istanza di partecipazione tutti gli Enti del Terzo Settore che abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Ferrara registrata/e presso l'Agenzia delle Entrate, che operino senza fini di lucro e che svolgano attività di interesse per la comunità. Il contributo messo a disposizione dal Comune di Ferrara è di complessivi 80mila euro e ogni progetto potrà ottenere fino a un massimo di 20mila euro. I dettagli del bando sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa in residenza municipale (16-1-2024) alla presenza del vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi, insieme a Matteo Cristofori e Giacomo Galeno del Servizio Relazioni con i cittadini e il territorio.

Il 26 settembre scorso era stato approvato dalla Giunta un orientamento finalizzato all'avvio di un percorso utile a supportare tutte le realtà associative e di volontariato interessate, per fornire loro un supporto nella costruzione di proposte progettuali e nella creazione di sinergie tra i partecipanti. Al percorso partecipativo hanno aderito circa 30 associazioni interessate che, negli scorsi mesi, hanno partecipato a una serie di incontri promossi dal Centro di Mediazione e dal Servizio Relazioni con i cittadini e il territorio. Questi incontri sono stati una fondamentale finestra di dialogo tra le varie realtà del territorio e hanno rappresentato un'opportunità di definizione di sinergie e collaborazioni.

"Sin dall'inizio del nostro mandato - ha spiegato il Vicesindaco e Assessore alle Frazioni Nicola Lodi - abbiamo voluto scommettere sulle Frazioni, cercando di valorizzare il territorio, restituire luoghi abbandonati da tempo alla cittadinanza e, soprattutto, cercare di creare una rete tra le associazioni per creare eventi e portare chi è in città nel forese. Non c'è distinzione, per noi, tra centro e frazioni. Non ci sono cittadini di serie A e B, ma un'unica grande comunità che ha bisogno di tornare protagonista del territorio in cui vive. Per questo motivo abbiamo deciso di dare il via a questo progetto, che punta a creare eventi totalmente gratuiti anche lontani dal centro, attraverso la condivisione di iniziative a beneficio della comunità".

In seguito all'adesione alla manifestazione d'interesse, verrà pubblicata una graduatoria con i progetti proposti indicativamente entro la fine di marzo. Verranno selezionati i progetti tramite una scala di criteri, dall'originalità della proposta alla coerenza con le linee di Mandato, dalla rilevanza delle idee al coinvolgimento di altre realtà.

La domanda di adesione potrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo mail urpferrara@cert.comune.fe.it entro le ore 18:00 del 16 febbraio 2024.

Per consultare il testo completo: www.comune.fe.it > Documenti e Dati > Bandi > Bandi per contributi.

