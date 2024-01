BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 18 gennaio 2024 alle 17 presentazione in via Grosoli 42. Ingresso libero "Dialoghi d'autore": alla Bassani il libro di Simone Zagagnoni "I baluardi della vita"

Sarà dedicato al libro di Simone Zagagnoni "I baluardi della vita. Escursioni sui sentieri della memoria" il secondo appuntamento, giovedì 18 gennaio 2024 alle 17, con la nuova rassegna di "Dialoghi d'autore" alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco - Ferrara).

L'incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

I baluardi della vita è un testamento di un'esistenza, il racconto di un'esistenza che va ben oltre i 47 anni di vita dell'autore. In questo lavoro, Simone parte a monte dell'anno della sua nascita ripercorrendo i quattro rami della sua famiglia, raccontando tutti i vissuti principali che hanno caratterizzato la famiglia che poi lo ha generato: da lì parte il racconto del suo vissuto personale, le sensazioni, le immagini, i ricordi, i sapori, i pensieri di un percorso che non è stato dei più facili, ma che lo ha condotto ad una rapida e obbligata maturazione personale. Il titolo del libro è un fil-rouge che collega tutta la vita dell'autore partendo dal luogo di nascita, una via che è protetta dalle mura e dai baluardi, dalla quale poi prende il nome, dalla passione del padre per la città estense e dalla sua professione di architetto urbanista e infine dalla scomparsa del fratello Matteo, avvenuta sul baluardo di Sant'Antonio. Il baluardo, se vogliamo, si potrebbe anche intendere come termine nella sua accezione tecnica, ossia un'opera difensiva, un po' com'è stata la vita dell'autore, in cui ha dovuto spesso difendersi da situazioni più grandi di lui. Il karma del ciclo dell'esistenza, in cui ha trovato, se non la pace, almeno la serenità riguardo al suo passato.



Simone Zagagnoni nasce nel luglio del 1976, a Ferrara. Da sempre grande appassionato di storia della sua città, ben presto viene attratto dalla storia di tutto il Bel Paese. Fin dalla nascita, grazie ai nonni materni si gode tre mesi all'anno di villeggiatura in una località del Trentino orientale; i monti, diverranno assieme alla storia della Grande Guerra italiana un'altra grande passione che, da allora, non lo lascerà mai. Titolare di un'agenzia di comunicazione è anche direttore del network di Radio Bunker dal 2020. Ha già pubblicato: Lassù (2011), Ferrara: 1310 - un plebiscito di epoca medioevale (2011), I colori dei ricordi (2012), La città dei governatori (2012), Il battaglione dimenticato (2015), Le vette dell'anima (2017), Le mie montagne (2020).



