VIABILITA' - Provvedimento in vigore per la cura degli alberi Parcheggio Piazza Sacrati chiuso per lavori di manutenzione straordinaria giovedì 18 gennaio 2024

Ferrara Tua informa che per consentire i lavori di manutenzione straordinaria delle essenze arboree poste a dimora in piazza Sacrati, il parcheggio Piazza Sacrati resterà chiuso nella giornata di giovedì 18 gennaio 2024.

Per ulteriori informazioni, si può contattare il Front Office Parcheggi di Ferrara Tua al numero al numero 0532 230110 dal lunedì al venerdì ore 8-20 e il sabato ore 8-13.

Per trovare i parcheggi più comodi nelle vicinanze di piazza Sacrati, e conoscere le loro tariffe: sito web www.ferraratua.it.

(Comunicazione a cura di Ferrara Tua spa)

