BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 18 gennaio 2024 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Anatomie della mente": con Stefano Caracciolo alla scoperta di "Jules Verne fra sogni e profezie"

"Jules Verne fra sogni e profezie. Ma chi era davvero il Capitano Nemo?". È questo il tema al centro del secondo appuntamento del ciclo "Anatomie della mente" in programma giovedì 18 gennaio 2024 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Il ciclo di incontri, a cura di Stefano Caracciolo, docente di Psicologia Clinica all'Università di Ferrara, è giunto al suo diciassettesimo anno, è aperto a tutti gli interessati ed è organizzato in collaborazione con la Sezione di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione di Unife.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

"Nelle fasi iniziali e più primitive della sua storia, il genere Homo Sapiens ha elaborato teorie cosmogoniche sull'origine dell'universo e sulla nascita dell'umanità: la narrazione del mito delle origini dal Chaos, come nel libro della Genesi, nella Teogonia del poeta greco Esiodo o nella leggenda induista di Brahma come demiurgo - anticipa il professor Stefano Caracciolo -. Ma il pensiero primitivo, alla base delle credenze magiche e superstiziose, ha un posto preciso nello sviluppo psicologico, collocandosi nelle fasi infantili dello sviluppo cognitivo. Solo con l'adolescenza l'uscita dal pensiero concreto e primitivo apre gli orizzonti alle ipotesi logico-deduttive, organizzate a partire dalle acquisite capacità di astrazione: "E se fosse possibile viaggiare alla velocità della luce, comunicare con civiltà extraterrestri, viaggiare nel tempo?". Lo spazio dell'ipotesi fantascientifica, tipicamente adolescenziale, esce a questo punto dalle dimensioni infantili della fiaba e si proietta nei tentativi di immaginare altre civiltà, altri mondi, con una creatività immaginativa che spesso confina con la realtà e quasi la anticipa. Queste sono le radici psicologiche delle prime storie di fantascienza in ambito letterario, dai Viaggi Straordinari di Jules Verne, che si può a ben diritto considerare uno dei 'padri' della fantascienza, ai racconti e romanzi di Herbert G.Wells, ad alcuni scritti di E.A.Poe e di Jack London. La cosiddetta 'science-fiction', nata negli USA, ha successivamente promosso innumerevoli sviluppi delle 'amazing stories' (storie che stupiscono), passate poi sugli schermi del cinema e su quelli televisivi. La caratteristica fondamentale dell'impatto emotivo della fantascienza è proprio quella dello 'stupore', la meno nota e studiata delle otto emozioni fondamentali secondo le classificazioni delle emozioni di Plutchik. Lo stupore caratterizza tutte le opere di Jules Verne (1828-1905), dai viaggi in aerostato (5 Settimane in Pallone) alla esplorazione degli abissi oceanici (20.000 Leghe sotto i Mari) o delle viscere della terra (Viaggio al Centro della Terra) o alle esplorazioni spaziali (Dalla Terra alla Luna), avventure condotte con veicoli ancora di là da venire, come sottomarini, motori elettrici o collegate a una visione del futuro e del progresso trionfante, tipico del positivismo ottocentesco. Ma come si intersecano i suoi viaggi meravigliosi con la sua vita, quasi del tutto confinata nella Francia di Napoleone III e nella provincia francese? Quali riflessi troviamo nella sua opera delle sue vicende personali? Chi o che cosa si nasconde dietro la figura più enigmatica fra i suoi personaggi, il Capitano Nemo? Le risposte a questi e altri interrogativi, consentiranno di riesplorare le sue opere, e non solo quelle più famose, alla luce della sua vita e della sua personalità".

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: