BIBLIOTECA ARIOSTEA - Sabato 20 gennaio 2024 alle 9 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Dieci anni di ApertaMente": il percorso compiuto e i nuovi progetti della rassegna di incontri dell'Istituto Einaudi

Per celebrare i dieci anni di "Apertamente", rassegna di conferenze su attualità, letteratura e storia, l'istituto di istruzione superiore Einaudi di Ferrara ha organizzato per sabato 20 gennaio 2024 alle 9 un incontro pubblico nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). Alcuni dei docenti curatori del ciclo ricorderanno il percorso compiuto e anticiperanno i nuovi progetti. All'incontro, che potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web, interverranno: Oscar Ghesini, Claudia Cavicchi, Carmen Giarratana, Alessandro Moretti e Michele Ronchi Stefanati.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" di Ferrara organizza da dieci anni un ciclo di conferenze e incontri, aperti a studenti e cittadinanza, con prestigiose personalità di vari ambiti del sapere e del lavoro, culturale e non: giornalisti, scrittori, poeti, critici cinematografici, medici, musicisti, divulgatori scientifici, imprenditori. In occasione del Decennale, che ricorre quest'anno, ripercorriamo con i docenti curatori le tappe fondamentali di questo straordinario percorso, dalle origini a oggi e svelando i progetti futuri.

