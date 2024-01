ILLUMINAZIONE PUBBLICA - In corso il terzo lotto di lavori già sostituiti circa 3.813 apparecchi illuminanti dei 6.444 previsti Proseguono tra città e frazioni gli interventi di ammodernamento dell'illuminazione pubblica

Prosegue tra centro storico e frazioni l'opera di ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica di Ferrara con il terzo e ultimo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce srl.

Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 3.813 apparecchi illuminanti dei 6.444 previsti.

Nella SETTIMANA DEL 22 GENNAIO 2024 i lavori interesseranno:

- Portici via Kennedy, via Croce Bianca, piazzetta San Nicolò, piazzetta Croce Bianca, via Capo delle Volte, via Scienze, via Giuoco del Pallone e via Carlo Mayr; e a San Martino: via Frascona, via Gardinali, via del Fabbro e via Bisi, con opere di ammodernamento complessivo dell'impianto (posa nuove tesate aeree, linee di alimentazione, apparecchi illuminanti LED, ecc...);

- in Zona Rivana, con opere civili (scavi a sezione obbligata, posa corrugati, pozzetti, basamenti quadri elettrici ecc.), necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

I lavori non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.