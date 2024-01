BIBLIOTECA TEBALDI - Dal 22 al 26 gennaio 2024, in via Ferrariola 12, a Ferrara Giorno della Memoria 2024: alla Tebaldi una rassegna bibliografica di libri dedicati all'Olocausto

In occasione della Giornata della memoria 2024, la biblioteca comunale Tebaldi (di via Ferrariola, 12 Ferrara) esporrà dal 22 al 26 gennaio 2024 una selezione di libri di narrativa con riferimenti alla tragedia dell'Olocausto. Il libri saranno a disposizione dei lettori, per la consultazione e il prestito, negli orari di apertura della biblioteca (lun e ven 9-13, mar 15-18.30, gio 9-13 e 15-18:30).

Per informazioni contattare la biblioteca Tebaldi al numero 0532 64215.

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: