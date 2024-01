POLITICHE SOCIALI - L'assessore Coletti: "Segno tangibile dell'eccellenza sanitaria ferrarese. San Giorgio fiore all'occhiello riconosciuto a livello unanime" A Cona si parla di cerebrolesioni in un convegno nazionale: oltre 300 i professionisti giunti da tutta Italia

[Nella foto, da sinistra: Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara; Antonella Bergonzoni, direttrice FF dell'Unità di Medicina riabilitativa e Responsabile del Modulo di Neuropsicologia Riabilitativa; Susanna Lavezzi, direttrice dell'Unità Gravi Cerebrolesioni; Giuliana Fabbri, sub commissaria Sanitaria; Rita Goldoni, responsabile infermieristico tecnico Dipartimento delle professioni sanitarie]

Un convegno nazionale che ha riunito a Ferrara oltre 300 professionisti attivi nell'ambito della cura e dell'assistenza ai pazienti con cerebrolesioni, provenienti da ogni parte d'Italia. "I disordini cognitivo-comportamentali dopo grave cerebrolesione acquisita" è il titolo dell'iniziativa che si è svolta venerdì 19 gennaio 2024, organizzata dalla Riabilitazione del Dipartimento di Neuroscienze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e dal Sifa (Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento, con il patrocinio di numerose realtà scientifiche a livello nazionale.

L'evento ha visto in apertura i saluti dell'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti: "La scelta di portare un'iniziativa di grande rilevanza strategica a Ferrara - ha detto Coletti - è un segno tangibile della nostra eccellenza sanitaria. Nel campo della riabilitazione, il fiore all'occhiello più noto è il San Giorgio, un centro di valore riconosciuto in maniera unanime per le risposte fornite ai bisogni primari di tante famiglie del nostro territorio, ma non solo".

L'assessore Coletti ha proseguito spiegando la valenza della giornata, che mira a "promuovere la condivisione di conoscenze e rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e comprensione di sfide così complesse e delicate, che non riguardano solo l'ambito sanitario ma anche le istituzioni locali e gli enti del terzo settore. La sinergia fra queste componenti è essenziale per garantire una presa in carico completa e adeguata per coloro che affrontano questa difficile realtà".

"L'impegno congiunto delle istituzioni e delle organizzazioni contribuisce a fornire supporto, risorse e servizi essenziali, creando un ambiente in cui coloro che sono colpiti da cerebrolesioni possano ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno per il loro percorso di riabilitazione" ha affermato ancora l'assessore.

Dall'assessore Coletti un ringraziamento alla direzione delle Aziende Sanitarie e alla "Riabilitazione del Dipartimento di Neuroscienze, nelle figure della Dottoressa Antonella Bergonzoni e della Dottoressa Susanna Lavezzi, per avere permesso tutto ciò".

