BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 24 gennaio 2024 alle 17 appuntamento per bambini dai 4 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) "C'è freddo in città": alla Bassani letture invernali e un laboratorio creativo per i più piccoli

Pomeriggio di letture invernali per piccoli ascoltatori, mercoledì 24 gennaio 2024 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). Per i bambini dai 4 anni tante storie da ascoltare in compagnia e poi un laboratorio artistico per tingere la nostra città, il castello e i suoi principali edifici, con i colori dell'inverno.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare contattando la biblioteca ai numeri 0532 797414-477 oppure tramite mail a info.bassani@comune.fe.it

Gli appuntamenti con "L'ora del racconto" per bambini e ragazzi alla biblioteca Bassani sono in programma ogni mercoledì pomeriggio di gennaio.

Scarica la locandina con tutti gli eventi per bambini di gennaio 2024 alla Biblioteca Bassani

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

