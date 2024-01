CONFERENZA STAMPA - Giovedì 25 gennaio 2024 alle 10 nella sala degli Arazzi della residenza municipale Presentazione dell'iniziativa benefica "Concerto per Valentina"

Giovedì 25 gennaio 2024 alle 10 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa benefica "Concerto per Valentina", in programma per domenica 28 gennaio 2024 in Sala Estense, a Ferrara con l'Orchestra a plettro Gino Neri.

All'incontro con i giornalisti interverranno l'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, la rappresentante dell'associazione Oltre Le Nuvole Odv e mamma della piccola Valentina Maria Cristina Scandurra, l'insegnante scolastica della bambina Silvia Brunelli, la dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani Magda Iazzetta, il vicepresidente del Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri aps Alvaro Barbieri.