SPORT - L'ass. Maggi: iniziativa finalizzata a favorire il benessere sociale e sportivo della città Percorso strategico di formazione per dirigenti sportivi concluso con la consegna dei diplomi

Un percorso strategico di formazione per dirigenti sportivi quello che si è concluso martedì 23 gennaio 2024 nella sala del Consiglio Comunale della residenza municipale con la partecipazione dei presidenti o loro delegati delle Associazioni sportive dilettantistiche-asd e Società sportive dilettantistiche-ssd del territorio. L'iniziativa si è aperta con l'intervento dell'assessore allo Sport Andrea Maggi, che ha sottolineato "come il percorso sia stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale. Un percorso basato sulle reali necessità del mondo sportivo emerse dall'analisi precedentemente svolta sui bisogni. L'iniziativa ha permesso a tutto il mondo sportivo ferrarese, a titolo completamente gratuito, di potersi confrontare con docenti e professionisti del settore sportivo, al fine di apprendere nuove competenze e conoscenze, anche alla luce della recente riforma del Codice dello Sport. I dirigenti sportivi hanno delle grandi responsabilità sociali perchè si occupano del benessere dei cittadini in particolare dei nostri giovani che devono evitare comportamenti non corretti come la sedentarietà o la scorretta alimentazione".

La scelta di attivare tale percorso, in un momento di così grandi novità per il mondo sportivo, ha rappresentato la volontà del Comune di Ferrara di far crescere il settore, ponendo le basi per un continuo e ancora più costruttivo rapporto, finalizzato al benessere sociale e sportivo della città.

Non è un caso, a tal proposito, la scelta che lezione conclusiva si sia tenuta in presenza, in modo tale da dare ancora più risalto all'iniziativa e coinvolgere in modo ancora più attivo le realtà sportive ferraresi, vero motore dello sport territoriale.

Nel corso della serata, un momento ad hoc è stato riservato alla consegna degli attestati di partecipazione a tutte le associazioni e società sportive di Ferrara, alle quali verrà offerta la possibilità, da parte del Comune, di accedere alle registrazioni di tutte le lezioni del corso e ai materiali didattici utilizzati, permettendo così di recuperare eventuali argomenti e approfondire le tematiche ritenute più urgenti.

Il percorso formativo, infatti, ha affrontato temi a 360 gradi sul fronte sportivo, riguardando aspetti gestionali e organizzativi, come l'organizzazione interna di una moderna società, l'organizzazione di un evento sportivo e la gestione degli impianti, aspetti fiscali e amministrativi, con le principali norme contenute nella nuova Riforma dello Sport, e aspetti progettuali e di ottenimento fondi, tramite le strategie di marketing, di fundraising e le opportunità offerte dalla partecipazione ai Bandi pubblici.

L'ultima lezione del corso, che si è tenuta nella serata di martedì 23 gennaio 2024, ha riguardato aspetti comunicativi. Il fondatore di SG Plus Roberto Ghiretti ha approfondito questo tema molto attuale, con l'intervento intitolato: "Strumenti e obiettivi della comunicazione societaria". Al termine della presentazione, come in tutte le altre lezioni del corso, era previsto un momento interattivo di scambio, confronto e domande da parte dei partecipanti.

