BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 25 gennaio 2024 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "I colori della conoscenza": con Daniela Cappagli alla scoperta dell'arte di Giovanni Fattori

Sarà dedicata a "Le 'macchie' di Giovanni Fattori" la conferenza di Daniela Cappagli in programma giovedì 25 gennaio 2024 alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro è inserito nel ciclo "I colori della conoscenza. Linguaggi, Arti, Scienze" a cura dell'Istituto Gramsci di Ferrara in collaborazione con l'Istituto di Storia Contemporanea e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Giovanni Fattori è uno straordinario artista, protagonista della famosa stagione pittorica cosiddetta della 'macchia' e dei 'Macchiaioli'. È anche un importante interprete del naturalismo verista che ha caratterizzato la pittura della seconda metà dell''800 sino alle soglie del ventesimo secolo. Il contributo di Fattori nella stagione macchiaiola si è rivelato fondamentale come espressione di un nuovo modo di rappresentare la storia, quella legata alla nascita della nazione italiana. Fattori ha la capacità rara di far sentire la vastità degli spazi e la solennità dei tempi anche in quadri di piccole dimensioni: accanto ai suoi bellissimi soldati a cavallo e ai suoi intensi ritratti dipinge soggetti naturalistici e campestri: cavalli, bovi, contadini particolarmente espressivi, figure imperturbabili incorporate al cielo e alla terra. Così l'artistica visione del Fattori assume un tono morale significativo e austero, profondamente umano.

Daniela Cappagli già docente di lettere, ha ricoperto diversi incarichi nel mondo della scuola, del Sindacato e del Distretto Scolastico. Attiva nel volontariato ha operato per progetti culturali e per la difesa dei diritti di parità realizzando anche diverse pubblicazioni. Esperta d'arte di cui si è sempre occupata, dipinge per passione. Da 10 anni è curatrice del ciclo di incontri culturali I colori della Conoscenza per gli Istituti Gramsci e Isco

Gli incontri del ciclo "I colori della conoscenza. Linguaggi, Arti, Scienze" hanno valore legale di corso di formazione-aggiornamento ai sensi del DM prot. n. 802 del 19/6/2001, DM prot. n. 10962 dell'8/6/2005. Ai docenti iscritti verrà rilasciato attestato di frequenza e agli studenti iscritti attestato per accedere al credito formativo (info: gramsciferrara@gmail.com).

