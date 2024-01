POLITICHE SOCIALI E PALIO - Concerto di venerdì 2 febbraio 2024 alla sala Estense presentato in Comune Musica e solidarietà pro Ado nel ricordo di Daniela, colonna portante del Rione Santo Spirito e del mondo Palio

Musica, solidarietà e ricordo si uniscono in quella che a tutti gli effetti è un'anticipazione della tradizionale rassegna estiva musicale Night and Blues, organizzata dal Rione Santo Spirito per movimentare le serate del chiostro di Santa Maria della Consolazione.

La Sala Estense di piazza Municipale è pronta ad accogliere, venerdì 2 febbraio alle 20.30, il concerto dei "Dire Straits Over Gold" in memoria di Daniela Cirelli, scomparsa nel 2022 e storica contradaiola e costumista del Rione Santo Spirito per oltre 50 anni. Gran parte del ricavato della manifestazione, che beneficia del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara, sarà devoluto alla Fondazione Ado.

L'iniziativa "Aspettando Night&Blues in ricordo di Daniela Cirelli" è stata presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi in residenza municipale lunedì 29 gennaio 2024, alla presenza del vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi, dell'assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti, della consigliera della Fondazione ADO Sabina Mirabella, del presidente Ente Palio della Città di Ferrara Nicola Borsetti, dal presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori, il referente di Night&Blues Rione Santo Spirito Gabriele Mantovani.

"Una serata che si preannuncia ricca di emozioni - ha affermato l'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti -, con la carica di un gruppo che metterà a disposizione la loro bravura in favore della Fondazione Ado, beneficiaria di gran parte dell'incasso. Tutto questo nel ricordo di Daniela Cirelli, persona che chi ha avuto il piacere di conoscere ne ha apprezzato la creatività e la passione che metteva in tutto quel che faceva. Auguro all'iniziativa il successo che merita, soprattutto nel confermare il grande cuore di Ferrara, città che è sempre in grado di distinguersi per iniziative di alta qualità, ma senza dimenticare di diffondere la cultura solidale. Trascorrere una serata insieme, uniti nel ricordo di una persona speciale e con la possibilità di aiutare una realtà fondamentale che sostiene concretamente chi soffre, darà modo alla città di stringersi ancora di più per rafforzare il benessere collettivo".

"Il Palio - evidenzia il vicesindaco con delega al Palio Nicola Lodi - dimostra ancora una volta quanto sia importante per il tessuto sociale della città. Con questo concerto, il mondo paliesco, con il supporto dell'Amministrazione comunale attraverso più assessorati, onora una persona che per il Palio era un pilastro, conosciuta da tutti. Ricordo le ultime parole che mi aveva rivolto Daniela, e il fatto che nonostante la malattia fosse in fase avanzata continuava a fare attività in contrada. Ringrazio Daniela per quanto ha fatto e la famiglia per tenere vivo il suo ricordo. Come Amministrazione partecipiamo a questo evento con un grande senso di responsabilità".

Nella lunga attività come volontaria, Daniela Cirelli è stata guidata dalla dedizione nella ricerca e dall'amore per la storia della sua città. Tuto questo, insieme ad un gruppo affiatato di collaboratrici e collaboratori del Rione, l'ha portata a ideare e produrre costumi, scenografie ed apparati che hanno contribuito a definire in modo unico l'identità della contrada all'interno del Palio di Ferrara e nelle decide di eventi organizzate dal rione.

Il concerto di venerdì prossimo rinsalda il rapporto fra il Rione Santo Spirito e i "Dire Straits Over Gold", primo gruppo a presentare un tributo al Night and Blues. Ben 15 le esibizioni estive della band in occasione dell'evento della contrada gialloverde, l'ultima delle quali il 29 luglio scorso. Alcuni membri della banda hanno anche sfilato durante i cortei di maggio tra le fila di Santo Spirito.

I Dire Straits Over Gold sono: Luca Friso - chitarra solista e voce; Giulio Farigliosi - tastiere e cori; Alessandro Piovan - batteria; Francesco Piovan - basso; Davide Mangano - chitarra.

La scelta di un tributo ai Dire Straits prende forma dalla passione comune dei musicisti per la band britannica, oltre che dalla somiglianza vocale e chitarristica di Luca Friso con il front man Mark Knopfler. Nel 2004, con l'arrivo di Giulio Farigliosi alle tastiere, i "Dire Straits Over Gold" compiono il definitivo salto di qualità e si impongono subito nella scena musicale italiana grazie ad una carica sorprendente di energia e feeling con il pubblico che contraddistingue le loro esibizioni.

Immagini scaricabili: