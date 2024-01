GIORNATA NAZIONALE - Giovedì 1 febbraio 2024 la fontana monumentale di piazza della Repubblica si illumina di blu Il Comune di Ferrara aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre

Il Comune di Ferrara, attraverso il proprio Assessorato alle Pari Opportunità, aderisce alla "Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo" prevista per giovedì 1 febbraio 2024, illuminando di blu la fontana monumentale di piazza della Repubblica e pubblicando il banner dell'iniziativa sul proprio sito internet.

LA SCHEDA a cura di Anci - L'ANCI e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) hanno invitato tutti i Comuni italiani ad aderire alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra ogni 1° febbraio.

La Giornata, istituita unanimemente dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017 e giunta al suo settimo anno di celebrazione, vuole ricordare tutte le vittime civili dei conflitti passati e riflettere sull'impatto dei conflitti contemporanei sulle popolazioni di tutto il mondo.

L'anno scorso centinaia di Comuni, insieme a Palazzo Chigi, a Camera e Senato, nonché ai principali Ministeri, hanno aderito illuminando di blu i propri Palazzi o monumenti simbolo, ed esponendo lo striscione con lo slogan della campagna "Stop alle bombe sui civili".

Quest'anno, in un contesto internazionale profondamente segnato dalle sofferenze delle popolazioni civili nei teatri di guerra vicini e lontani, ANCI e ANVCG invitano nuovamente i Comuni ad aderire alla Giornata, per lanciare un appello universale alla collettività e alla comunità internazionale affinché cessino ovunque i bombardamenti sui civili e le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati.

Link:

https://www.anci.it/giornata-nazionale-vittime-civili-dei-conflitti-il-1-febbraio-i-comuni-si-illuminano-di-blu/

https://www.anvcg.it/attualita/archivio/item/763-1%C2%B0febbraio-2024-giornata-nazionale-delle-vittime-civili-delle-guerre-e-dei-conflitti-nel-mondo

Immagini scaricabili: