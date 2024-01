BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Appuntamento mercoledì 31 gennaio 2024 alle 17 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni Alla Luppi tante "Belle storie" e un laboratorio creativo sulla pace per i più piccoli

Appuntamento tutto dedicato alla pace quello di mercoledì 31 gennaio 2024 alle 17 con le "Belle Storie" per bambini alla biblioteca comunale Luppi (via Arginone 320, Porotto). I piccoli ascoltatori saranno intrattenuti dalle letture animate sul tema, proposte dalla famiglia Gioachin. Il pomeriggio si concluderà poi con un laboratorio creativo per la realizzazione di un biglietto di "Auguri di pace".

Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

