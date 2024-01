BIBLIOTECA ARIOSTEA - Cancellato l'incontro di mercoledì 31 gennaio 2024 alle 17 in sala Agnelli Annullata la presentazione del libro di Antonio Leggiero

L'incontro programmato per mercoledì 31 gennaio 2024 alle 17 per la presentazione del libro di Antonio Leggiero "Il profilo criminologico dei gerarchi nazisti" è ANNULLATO per sopraggiunta indisposizione dell'autore.

