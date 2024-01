BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 1 febbraio 2024 alle 16:30 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Rinascimento italiano e 'internazionale': da Jacob Burckhardt ad Aby Warburg nell'analisi di Maurizio Ghelardi

Avrà per tema l'interpretazione del Rinascimento secondo Jacob Burckhardt e Aby Warburg l'incontro di giovedì 1 febbraio 2024 alle 16:30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). In programma la presentazione dei volumi curati da Maurizio Ghelardi (Scuola Normale Superiore): A. Warburg "Astrologica. Saggi e appunti 1908-1929", A. Warburg "Fra antropologia e storia dell'arte. Saggi, conferenze, frammenti", e J. Burckhardt "Il Rinascimento italiano. Civiltà e arte".

Sarà presente il curatore. Introdurrà Patrizia Castelli (Università di Ferrara).

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Le opere di Jacob Burckhardt e Aby Warburg rappresentano una pietra miliare della 'nuova' interpretazione del Rinascimento tra XIX e XX secolo. A distanza di più di centocinquant'anni dalla loro pubblicazione, costituiscono ancor oggi un contributo essenziale al rinnovamento degli studi umanistici. Entrambi gli autori, anche se in modi diversi, hanno concorso, tra l'altro, a tracciare una linea significativa nella città di Ferrara tra il potere terreno e quello dei cieli. Soprattutto nei confronti del pensiero di Warburg, il lettore «deve adeguarsi alla mobilità della formulazioni e distinguere ciò che è essenziale dal contingente, individuare in divenire la sua opera» (M. Ghelardi).



Maurizio Ghelardi è editore di cinque volumi della edizione critica tedesca delle opere di Jacob Burckhardt. Ha ottenuto due finanziamenti ERC (European Research Council, 2010-2015, 2016-2019) per la creazione di una piattaforma informatica volta alla pubblicazione della corrispondenza inedita a Burckhardt. Ha curato gli scritti sulla astrologia di Aby Warburg (Astrologica, Torino, Einaudi, 2019), nonché una silloge di scritti editi e inediti di Warburg (Tra antropologia e storia dell'arte, Torino, Einaudi, 2021); ha pubblicato il progetto di Jacob Burckhardt sull'arte e la civiltà del Rinascimento in Italia (Torino, Einaudi, 2023) e il saggio Aby Warburg: uno spazio per il pensiero (Roma, Carocci 2022).

