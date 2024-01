BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 1 febbraio 2024 alle 17,30 presentazione in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara) "Dialoghi d'autore": alla Bassani il libro di Alessandro Pasetti "​Le maschere dell'amore"

Sarà dedicato al libro di Alessandro Pasetti "​Le maschere dell'amore" il nuovo appuntamento, giovedì 1 febbraio 2024 alle 17,30, con la rassegna "Dialoghi d'autore" alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara).

L'autore dialogherà con Riccardo Shahine.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il libro scava tra le pieghe dell'amore, indagando in modo quasi crudele, all'interno di una crisi matrimoniale. Dentro questa storia che regge il romanzo, ci sono altre cinque storie d'amore. Un florilegio di passioni e di amori, nel quale ogni lettore saprà trovare qualcosa che assomigli alla sua.

Alessandro Pasetti è nato a Ferrara, dove lavora e risiede. Giornalista professionista, nel 2001 ha aperto una società di eventi, ufficio stampa e comunicazione, Made Eventi. Ha lavorato con il premio Oscar Sophia Loren, lavorando per Rai Due al conferimento della sua cittadinanza onoraria. È laureato in filosofia e nel 2021 è uscito il suo primo romanzo: 'Amori sulle dita di una mano' (Albatros). Nel 2023, con 'Le maschere dell'amore' (quando ancora era inedito), si è aggiudicato il premio di Cattolica, classificandosi al primo posto su 472 romanzi in gara.



Scarica la locandina con il programma di Dialoghi d'autore di febbraio 2024

Per informazioni: info.bassani@comune.fe.it o telefonare ai numeri: 0532797418-414

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: