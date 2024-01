POLITICHE SOCIALI - Contributo di 8mila euro, l'assessore Coletti: "Iniziativa che avvicina e coinvolge in maniera trasversale tutti i cittadini" Città più accessibile con il progetto #LasciamoLaScia dell'associazione le Passeggiate di Agata

Accessibilità e inclusione promosse attraverso un progetto di comunità, con iniziative sociali e culturali che mirano a sensibilizzare i cittadini mostrando la vita attraverso gli occhi di Agata, una bambina di 12 anni che si sposta in sedia a rotelle, e della sua famiglia. Così è nata l'associazione ‘Le Passeggiate di Agata' che ora lancia il progetto #LasciamoLaScia: azioni positive per promuovere l'inclusione e l'accessibilità", una campagna di iniziative ideate per lasciare tracce concrete nella quotidianità di Ferrara.

Il progetto "#LasciamoLaScia" curato dall'associazione Le Passeggiate di Agata è sostenuto dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara tramite la concessione di un contributo di 8mila euro e tutta l'iniziativa è stata presentata martedì 30 gennaio 2024 nella sala degli Arazzi della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco Alan Fabbri, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti; la presidente dell'associazione Le Passeggiate di Agata Anna Baldoni; il papà di Agata Stefano Vincenzi; la protagonista della campagna di informazione e sensibilizzazione Agata Vincenzi; la grafica e socia dell'associazione che ha realizzato il sito, i loghi e l'immagine tutti i progetti Manuela Mambretti; il cantautore e socio dell'Associazione che ha composto la canzone per la campagna Matteo Macchi; Alberto Donadoni di ATG Europe co-finanziatore del progetto.

"La tenacia di Agata - ha detto l'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti - è da prendere come esempio da tutta la città. È la modalità migliore per dimostrare che una Ferrara alla portata di tutti, accessibile in ogni luogo, è possibile. Dalla determinazione di una bambina così speciale, supportata con grande forza dalla sua famiglia, è nato un progetto che intende cogliere nel segno, avvicinando e coinvolgendo in maniera trasversale tutti i cittadini. ‘Le Passeggiate di Agata', fondata 2 anni fa, è una realtà che tanto sta facendo, contagiando positivamente l'intera comunità, per abbattere le barriere fisiche e sensoriali. Sin da subito, con l'assessorato alle Politiche Sociali, è nata una comunione di intenti positiva che ha portato a mettere in campo insieme numerose azioni fondate sull'inclusione. Una di queste è la realizzazione del parco Giordano Bruno, il primo parco totalmente accessibile della città, dove Agata ha già lasciato la scia".

Il progetto #LasciamoLaScia vuole contribuire a far conoscere il mondo della disabilità a partire dal punto di vista di Agata.

L'idea è quella di diffondere consapevolezza su cosa comporti avere una disabilità, facendolo in modo creativo e il più possibile incisivo. Per questo viene usato un linguaggio e sono proposte azioni che possono intercettare persone di ogni età, concentrandosi in particolare sull'accessibilità dei luoghi. Accessibilità non solo intesa dal punto di vista architettonico, ma anche culturale e psicologico.

Per arrivare a ciò ‘Le Passeggiata di Agata' sta mettendo in campo diverse iniziative orientate a coinvolgere attivamente la comunità.

PAGINE SOCIAL - A questo servono i canali social (Facebook e Instagram), in cui vengono frequentemente pubblicati video che ritraggono momenti di vita di Agata e della sua famiglia, con lo scopo di far capire alle persone cosa significhi la vita di persone con disabilità e quanto sia fondamentale, per una comunità solidale ed accogliente, che ogni cittadino faccia la propria parte mettendo in pratica azioni alla portata di tutti. I video sono accompagnati dalle note e dalle parole del brano che ha appositamente realizzato il compositore e ora socio dell'associazione Matteo Macchi, che ha realizzato la colonna sonora di tante clip.

CONCORSO DI IDEE - Considerata l'intenzione di avvicinare le persone di ogni età al tema del contrasto alle barriere, si è scelta una modalità che è anche ironica, creativa e interessante. È stato lanciato un concorso di idee per raccontare la necessità di superare le barriere attraverso grafiche, frasi, slogan da indossare su t-shirt e - in futuro - su gadget come borse, shopper, tazze, quaderni. Il "concorso" è partito a dicembre per i soci, ma ora si è scelto di aprirlo a tutta la cittadinanza, sia singoli che gruppi, scuole e chiunque voglia contribuire a 'lasciare la scia'. Per partecipare al contest si può fare riferimento all'indirizzo https://lepasseggiatediagata.org/concorso-di-idee/

LA FESTA FINALE - Il progetto si concluderà con una festa al parco "Giordano Bruno".

Le azioni del primo anno di attività sono state supportate anche dall'azienda ATG Europe e anche da AZ srl di Ferrara.

Le attività de "Le Passeggiate di Agata" si possono seguire su:

SITO www.lepasseggiatediagata.org

FB: Le Passeggiate di Agata https://www.facebook.com/agataswalks

IG: @lepasseggiatediagata

Immagini scaricabili: