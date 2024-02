PNRR - Mercoledì 7 Febbraio ore 11.30-13.30. Sala Consiliare Palazzo Municipale PNRR FERRARA 2026. Generazione futuro: lo stato dell'arte

Ferrara, 01/02/2024. Mercoledì 7 febbraio 2024 dalle ore 11.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Ferrara, Piazza del Municipio 2 si terrà il Convegno "PNRR FERRARA 2026. Generazione futuro - A metà del percorso - a che punto siamo"

Sarà un'occasione di confronto e di informazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che con qualificati interventi a partire dal sindaco Alan Fabbri consentirà di fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati e sulle ricadute economiche e sociali sul territorio del Comune di Ferrara.

Andrea Maggi, assessore al PNRR, nel sottolineare l'importanza di questa verifica in progress sottoline che "mi è sembra doveroso a metà strada del programma degli interventi del PNRR del Comune, insieme ai dirigenti ed ai responsabili tecnici, informare i cittadini dei lavori conclusi, di quelli in corso e di quelli futuri; tutti interventi che cambieranno il volto della città e miglioreranno la vita delle persone con i nuovi interventi sulle scuole, sui ponti stradali, sulla viabilità e su nuove infrastrutture come l'aeroporto".

I progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza dovranno, infatti, tassativamente concludersi entro il 2026, scadenza confermata anche dopo la modifica al piano nazionale fatta dal Governo.

Per motivi organizzativi si chiede di dare conferma della partecipazione a "PNRR FERRARA 2026. Generazione futuro - A metà del percorso - a che punto siamo" compilando il modulo di adesione al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQUcp9AT0BQ3HVC_UDR2J1lgw-Y247ytlhhmRqMfal-FPwbg/viewform?usp=sf_link

