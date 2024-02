PROGETTI EUROPEI - Focus sui risultati del percorso partecipato svolto con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità Incontro partecipato con i consiglieri comunali sui progetti "Look-Up!” dell’Agenda trasformativa urbana

Un momento di partecipazione dedicato ai consiglieri comunali per coinvolgerli nella condivisione dei progetti denominati "Look-Up!" dell'Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile-Atuss del Comune di Ferrara si è tenuto lunedì 1 febbraio 2024, nella sala del Consiglio comunale del Comune di Ferrara. Con un particolare focus sui risultati del percorso partecipato svolto con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità, l'incontro è stato organizzato per condividerli e raccogliere ulteriori osservazioni in seguito alla richiesta di partecipazione espressa dai Consiglieri comunali durante la Commissione Consiliare del 22 novembre 2023 riguardo al progetto "Atuss Look-Up! per la riqualificazione del percorso delle mura storiche".

Il complesso dei Progetti Atuss denominato "Look-Up!" mette insieme la riqualificazione di un'ampia area della città di Ferrara, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del senso di identità collettiva del territorio. La strategia è articolata in dieci progetti, che hanno l'obiettivo di conferire una nuova resa funzionale del patrimonio storico e monumentale di Ferrara.

I progetti, condivisi da tutta la giunta con il contributo di diversi assessorati (Lavori pubblici, Patrimonio, Politiche sociali, Politiche giovanili) spaziano dalla realizzazione di un Nuovo percorso accessibile e intelligente lungo l'arco delle antiche Mura alla Riqualificazione green di piazza Piazza Travaglio e di piazza Gobetti, passando attraverso la creazione di un Polo Musicale e della creatività giovanile all'interno del Parco delle Mura, al Completamento del percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d'Este, da via Coperta a via Porta Romana, per non dimenticare la Rigenerazione accessibile e potenziamento del Museo di Storia Naturale, l'Efficientamento energetico del Museo steso e della Delizia dei Bagni Ducali, la Creazione di comunità digitali multitarget nello spazio collaborativo dell'ex Teatro Verdi e la progettazione di eventi, servizi e percorsi inter-generazionali.

