SCUOLA E FAMIGLIA - A partire da lunedì 5 febbraio 2024 le famiglie potranno presentare domanda per nidi, scuole infanzia e spazi bambini Aperte le iscrizioni ai Servizi Educativi 0-6 anni per l'anno scolastico 2024-2025

KUSIAK: "MAGGIORE SVILUPPO E CRESCITA DEI SERVIZI, MANTENUTE LE AGEVOLAZIONI"

Ferrara, 3 feb - Da lunedì 5 febbraio al 26 febbraio (entro le 12) si apre il primo bando d'iscrizione ai Servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni del Comune di Ferrara (Nidi comunali e privati convenzionati, Scuole dell'infanzia e Spazi bambini) per l'anno educativo 2024-2025.

Le domande, esclusivamente online, potranno essere effettuate accedendo al portale sosi@home con le credenziali Spid o Cie di uno dei genitori.

Le procedure di iscrizione sono gestite online, con criteri di priorità che considerano i carichi familiari. Le famiglie residenti hanno la precedenza. Dal 2021, il Comune ha introdotto uno sconto del 60% sulle tariffe comunali per tutta la cittadinanza, senza limiti di ISEE, riducendo così i costi. Inoltre, le famiglie che hanno acquistato la loro prima casa a Ferrara dal 1 gennaio 2019 e/o che hanno figli disabili, beneficiano di una riduzione del 100% sulla retta dei Nidi e degli Spazi Bambini.

Il servizio vede sul territorio la presenza di 15 nidi e due spazi bambini. Dal 2019 ad oggi sono stati ampliati 24 posti nido presso le strutture comunali e 92 presso le 14 strutture in convenzione per un'offerta attuale totale di 907 posti. Per la scuola dell'infanzia l'offerta comunale comprende 10 scuole ad accesso tramite graduatoria comunale pubblica per un totale di 791 posti.

Presso i nidi e scuole dell'infanzia dei plessi Pacinotti e Ponte è disponibile, su richiesta delle famiglie il prolungamento orario fino alle ore 18. La richiesta può essere effettuata tramite lo sportello telematico polifunzionale e il servizio si attiverà al raggiungimento di minimo 10 richieste per plesso.

"Anche quest'anno andiamo a promuovere il bando d'iscrizione ai Servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, sviluppando e accrescendo i servizi proposti e mantenendo le agevolazioni messe in atto per sostenere concretamente le famiglie", dice l'assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak.

Possono fare domanda le famiglie che desiderano effettuare una nuova iscrizione al Nido, agli Spazi Bambini e alla Scuola d'Infanzia per l'anno scolastico 2024-2025, le famiglie che intendono chiedere il trasferimento tra servizi comunali (solo nell'ambito del primo bando di iscrizione) ovvero da nido e spazi bambino a nido, o da scuola dell'infanzia a scuola dell'infanzia, e le famiglie con nascituri con data presunta parto entro il 30-06-2024. Non devono invece fare domanda le famiglie dei bambini già iscritti che intendono confermare il posto allo stesso nido, spazio bambini o scuola dell'infanzia per il prossimo anno.

È possibile scaricare le Guide alla compilazione della domanda, alla sezione Documenti sul sito del Comune, in fondo alla notizia.

Per ottenere informazioni e assistenza telefonica alla compilazione delle domande ci si può rivolgere al Punto unico per l'accesso ai servizi educativi e scolastici, scrivendo all'indirizzo servizioinfanzia@comune.fe.it o telefonando ai numeri 0532 418148/418153/418159, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il martedì dalle 15 alle 16.30. Per assistenza in presenza è possibile prendere appuntamento presso Laboratorio Ex Teatro Verdi, in via Castelnuovo 1, scrivendo a spid@labaperti.it e indicando il numero del proprio cellulare. Per informazioni via mail scrivere a: servizioinfanzia@comune.fe.it.

Martedì 13 febbraio dalle 16 si terrà un incontro on line per le famiglie interessate.

Per iscrizioni accedere a www.comune.fe.it/edufe

