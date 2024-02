BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 7 febbraio 2024 alle 17 appuntamento in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "La bottega di Carnevale": storie, travestimenti e maschere per i più piccoli

"L'ora del racconto" per i più piccoli torna anche a febbraio alla biblioteca comunale Bassani con tanti appuntamenti per i più piccoli dedicati alla narrazione, alla creatività e al carnevale da vivere assieme, con tutta la famiglia.

Il primo incontro è per mercoledì 7 febbraio alle 17 in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) per festeggiare l'arrivo del Carnevale con storie divertenti, travestimenti e un laboratorio creativo per realizzare maschere con colori, carte e materiali di riciclo.

L'iniziativa, per bambini dai 4 anni è a cura delle lettrici volontarie dell'associazione Circi-Cerchio di Libri.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con posti limitati e iscrizione obbligatoria allo 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

