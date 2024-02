BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Appuntamento per bambini dai 4 ai 10 anni giovedì 8 febbraio 2024 alle 17:30 in via Romiti 13 a Ferrara. Ingresso libero A Casa Niccolini "Storie mascherate" per festeggiare il Carnevale

Pomeriggio dedicato al Carnevale giovedì 8 febbraio 2024 alle 17:30 alla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara). In programma tante letture divertenti per bambini dai 4 anni ai 10 anni per celebrare la festa più colorata dell'anno, assieme alle lettrici volontarie dell'Associazione CIRCI - Cerchio di libri.

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita, fino a esaurimento posti.

Per informazioni: 0532 418231 - info.niccolini@comune.fe.it

Guarda la locandina di Storie mascherate

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

