BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 7 febbraio 2024 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Oxford, I love you": Anna Quaglia racconta il suo amore per la città inglese

Si intitola "Oxford, I love you" la versione in inglese del libro di Anna Quaglia "Ti amo Oxford" che mercoledì 7 febbraio 2024 alle 17 sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogheranno con l'autrice Nicoletta Zucchini e Paola Cuneo.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Traduzione dell'edizione italiana Ti amo Oxford (Roma, Gruppo Albatros Il Filo, 2023).

Non più come studentessa ma da donna sposata e lavoratrice, Anna ritorna negli stessi luoghi, ma cambia college. Giunge a Oxford come accompagnatrice di studenti o di persone desiderose di vivere la sua stessa esperienza. Nel '95 si immerge nella magica atmosfera del Magdalen College e qui, ogni giorno, si sorprende di quanto fascino susciti in lei ogni angolo di questo storico college: la Cappella, la Dining Room, i "Quadrangles", il parco. Persino le persone che lavoravano nel college e che incontrava tutti i giorni la emozionavano in quanto espressione di una cultura ancora ricca di tradizione e storia. Anche se ormai conosceva Oxford a memoria, non c'era un momento in cui non la trovasse eccitante e viva. E, come sempre, il momento del distacco era sempre triste e malinconico.



Nata ad Adria, Anna Quaglia all'età di otto anni si trasferisce a Padova. Ha studiato Lingue e Letterature Straniere a Venezia. Dal 1976 abita a Ferrara. Ha lavorato come insegnante supplente subito dopo la laurea, poi come impiegata nell'ufficio pubblicitario di una emittente privata radiofonica e televisiva di Ferrara. Dopo questa piacevole esperienza ha iniziato a lavorare presso la scuola "Inlingua" di Ferrara, insegnando italiano agli stranieri, specialmente studenti Erasmus. Traduce ancora dall'inglese, spagnolo e francese, svolgendo altresì il controllo di traduzioni dall'italiano alle lingue menzionate. I soggiorni in Inghilterra risalgono agli anni antecedenti la laurea, poi consolidatisi quasi annualmente grazie ai corsi di perfezionamento prima a Oxford, poi a Cheltenham. Saranno proprio le suggestioni suscitate dal film Viaggio in Inghilterra ambientato a Oxford nel Magdalen College a spingerla nel mondo della scrittura.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: