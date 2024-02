BIBLIOTECA BASSANI - Venerdì 9 febbraio 2024 alle 21 appuntamento musicale in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "Racconti Erranti": alla Bassani serata folk con Ellen River ed Enrico Cipollini

Serata folk il prossimo venerdì 9 febbraio 2024 alle 21 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco - Ferrara), per il nuovo appuntamento con la rassegna "Racconti Erranti", in collaborazione con l'associazione culturale Music Road. Protagonisti saranno i cantautori Ellen River ed Enrico Cipollini.

L'evento è a ingresso libero

Scarica la locandina: Ellen River & Enrico Cipollini - 9 febbraio 2024 - biblioteca Bassani

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

ELLEN RIVER

"Singer-songwriter emiliana con l'America nel cuore", peculiarità che emerge nello stile artistico di EllenRiver, fortemente influenzato dai vari generi musicali giunti da oltre Oceano che si amalgamano alla perfezione nello stile narrativo della cantautrice. Da Lucinda Williams a Tori Amos, da Etta James a Sheryl Crow e, poi, Solomon Burke, Dolly Parton, Black Crowes, Joan Osborne, Otis Redding, Robert Plant, Billie Holiday, Rolling Stones fino ad arrivare al compianto John Prine, una schiera di artisti che sono nel cuore di Ellen, e che hanno fortemente influenzato testi e musiche del precedente album 'Lost Souls', prima opera a nome Ellen River uscito nel 2018.

"Life", il suo ultimo doppio album, racchiude tutto l'universo sonoro di Ellen River, in gran parte legato alle sonorità americane, dal rock, al blues, al country, bluegrass e soul ma è anche un messaggio a chi vuole resistere, perché lo si può fare. Una raccolta di tutte le esperienze musicali, nella quale racconta storie, un libro colmo di vita, un viaggio dal sound tipicamente americano e non solo, che rivivono in queste 27 inedite canzoni già anticipate con grande successo dall'uscita dell'omonimo singolo da giorni in rotazione su centinaia di radio di tutta Italia.

Con 'Life' si arriva alla definitiva maturazione artistica, dove il suono è maggiormente rappresentativo, le liriche veicolano messaggi diretti e viscerali che nei 27 brani, tutti di sua composizione, country music, folk, blues e rock vivono di luce propria, come nella migliore tradizione del cantautorato americano.

ENRICO CIPOLLINI

Cantautore di ispirazione country/blues/folk, dopo essere stato chitarrista e autore di diverse band come Underground Railroad , Free Jam e Violassenzio ha intrapreso un progetto solista acustico. Nel 2016 ha completato il suo primo album intitolato "Stubborn Will" uscito a Luglio (distribuito dalla Melodic Revolution Records negli Stati Uniti e da IRD Distribuzioni in Italia). In questa veste ha ottenuto numerosi riscontri positivi aprendo i concerti per diversi artisti nazionali ed internazionali fra cui Jack Broadbent (UK) , Ben Ottewell (Gomez, UK), Pulp Dogs (con Vince Pastano e Antonello D'Urso ), Paolo Bonfanti (IT ), Hollis Brown (USA), Mary Cutrufello (USA), Laura Crisci (USA) , Buford Pope (SWE), Hayward Williams (USA) altri. Nell'agosto del 2015 ha svolto anche alcuni concerti a Londra in diversi locali tra cui gli Alley Cat . Nel 2015 e nel 2018 è stato invitato al festival internazionale Karel Music Expo di Cagliari tenutasi ad Ottobre. Sempre nel 2015 si è aggiudicato il concorso organizzato dalla Music Academy di Bologna, guadagnandosi il diritto di suonare a Londra nel prestigioso locale The Bedford il 19 Novembre. A Luglio del 2018 è stato invitato ad esibirsi al Centro di arti visive (MGLC) di Ljubjana in Slovenia e nel 2019 e 2020 è stato invitato al Ferrara Buskers Festival.

Il 1 Luglio 2020, sotto il nome di Enrico Cipollini & The Skyhorses è uscito il suo secondo album intitolato " Crossing " (distribuito sempre da IRD Distribuzioni) che ha avuto ottimi riscontri anche sulla stampa specializzata (Buscadero, Mescalina e altri..)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

