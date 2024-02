POLITICHE SOCIALI - Domenica 11 febbraio 2024, 7a edizione della manifestazione in favore di Ado. Ass. Coletti: "Sostegno alle iniziative che aumentano le capacità di Ado di rimanere al fianco di persone che affrontano percorso di cura oncologica" 'Love Walk': ritorna a Ferrara una camminata nel segno dell'amore e della solidarietà

Per Ferrara San Valentino è ormai sinonimo di 'Love Walk'. Domenica 11 febbraio 2024 dalle 10.30, con ritrovo dal Volto del Cavallo, ritorna la settima edizione della camminata dell'amore e della solidarietà a sostegno della Fondazione Ado. Una camminata non competitiva di 5 km che si snoda fra le bellezze della città, fra il centro storico e le Mura, organizzata da Feshion Eventi con il supporto di Uisp e che si avvale del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara.

"L'appoggio - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti - dell'Amministrazione comunale è il sostegno concreto alle tante iniziative che aumentano le capacità di Ado di rimanere al fianco, con tanta competenza, dei concittadini che devono affrontare un percorso di cura oncologica. La Love Walk è una manifestazione che si è consolidata, e che negli ultimi due anni è cresciuta tanto, nel numero dei partecipanti e delle donazioni. Ringrazio tutti i volontari della Fondazione Ado, Feshion Eventi, Uisp e l'Associazione Pubblica Estense che, grazie al loro fondamentale contributo, permettono lo svolgimento di questa coinvolgente manifestazione".

Un bel modo di anticipare l'imminente San Valentino, dal momento che il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Ado che si occupa da anni di fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei famigliari.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dalle 10.30 sotto il Volto del Cavallo presso il banchetto di Ado per l'accreditamento e il ritiro dei palloncini a forma di cuore dati in omaggio ai partecipanti. La partenza è prevista alle 10.45 da piazza Municipale. Il giro podistico toccherà corso Martiri della Libertà, viale Cavour fino a viale Belvedere, salita sulle Mura fino a 'Casa del Boia', corso Ercole I D'Este e arrivo di nuovo in corso Martiri della Libertà.

Il rientro è previsto alle 11.45 circa.

Il costo di partecipazione è di 12 euro, comprensivo anche di rinfresco all'arrivo.

Alla manifestazione partecipa anche l'Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese, che anche quest'anno ha dimostrato il suo appoggio offrendo gratuitamente il servizio di assistenza con l'ambulanza.

Per le iscrizioni si può accedere al form al seguente link: https://feshioneventi.it/prodotto/love-walk-2024/

In caso di cattivo tempo, la manifestazione verrà rinviata a domenica 18 febbraio.

Immagini scaricabili: