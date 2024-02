BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Dal 13 febbraio al 9 marzo 2024, in via Romiti 13 a Ferrara, negli orari di apertura al pubblico "Amiche tra le pagine": a Casa Niccolini una mostra bibliografica per la Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza e la Giornata dei diritti della donna

La biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) celebra la Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza, che si celebra ogni anno l'11 febbraio, e la Giornata dei diritti della donna dell'8 marzo con la mostra bibliografica "Amiche tra le pagine".

Sarà esposta una selezione di libri e altri materiali che approfondiscono il tema attraverso romanzi, titoli divulgativi, graphic novel, albi e biografie di scienziate e donne famose che hanno conquistato ruoli di primo piano nella storia, nell'arte e nella letteratura e che hanno lottato per il raggiungimento di pari libertà e dei diritti delle donne.

I titoli esposti sono tutti disponibili per il prestito e possono essere prenotati o scelti al momento.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, dal 13 febbraio al 9 marzo 2024, negli orari di apertura al pubblico: martedi e giovedi dalle 15 alle 19; mercoledi e sabato dalle 9 alle 13.



Scarica la bibliografia tematica



Per informazioni: info.niccolini@comune.fe.it; 0532418231

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: