GIOVANI ARTISTI - Scadenza presentazione candidature: venerdì 29 marzo 2024 ore 12, per ragazzi tra i 18 e i 35 anni Per i giovani creativi al via la XXV edizione di Movin'up, tra musica, teatro, danza e circo contemporaneo

Movin'Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto a giovani creativi e creative tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da enti pubblici e/o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournée, formazione, specializzazione, promozione e visibilità (es. concorsi, residenze, corsi e seminari, workshop, stage, spettacoli, etc.).

Nella nuova sessione 2023/2024 i settori artistici ammessi afferiscono all'Area Spettacolo e Arti Performative: musica, teatro, danza, circo contemporaneo. Verranno prese in considerazione le attività all'estero con inizio e/o svolgimento compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

L'iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un'esperienza di mobilità artistica all'estero e di internazionalizzazione della propria carriera professionale. Il supporto di Movin'Up si configura come premio a copertura - totale o parziale - dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti selezionati, nelle varie destinazioni a livello mondiale.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti e le artiste che operano con obiettivi professionali nell'ambito dello Spettacolo e delle Arti Performative, rispondenti ai requisiti in elenco:

- età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti (ovvero che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età) alla data di scadenza del presente Bando - nel caso di gruppi, tutti i componenti candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d'età indicata;

- nazionalità italiana o residenza in Italia da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda (da autocertificarsi in fase di candidatura) - nel caso di gruppi, tutti i componenti candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella fascia d'età indicata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente dall'artista o, in caso di gruppo, da uno dei componenti quale referente; tutti gli artisti e le artiste richiedenti un contributo economico a copertura delle proprie spese (singoli o in gruppo) devono possedere i requisiti di ammissione sopra elencati e compilare la sezione anagrafica dell'application form.

La candidatura può riguardare attività di:

1. residenza e/o produzione, co-produzione

2. circuitazione/tournée

3. formazione

4. promozione

Ogni artista o gruppo potrà accedere alle selezioni con un solo progetto.

Nel caso in cui la candidatura sia proposta da un gruppo, chi presenta la propria candidatura come singolo non può presentarsi come membro di un gruppo e viceversa, sia in caso di gruppi informali che in caso di soggetti con personalità giuridica.

Il Bando Movin'Up Performing Arts 2023/2024 prevede una sessione unica di concorso con: scadenza per la presentazione delle candidature - sessione 2023/2024 : venerdì 29 marzo 2024 ore 12.00 (ora italiana).

Saranno accettate solo ed esclusivamente le candidature presentate on-line tramite il sito www.giovaniartisti.it.

MOVIN'UP SPETTACOLO - PERFORMING ARTS 2023-2024

è promosso da

MINISTERO DELLA CULTURA - DG S Direzione Generale Spettacolo

GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani

TPP Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

GA/ER Associazione Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna

Bando e Regolamento completo su: www.giovaniartisti.it/movinup-xxv-edizione-2023-2024

INFO e FAQ www.giovaniartisti.it

