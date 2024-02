SPORT - Venerdì 16 Febbraio ore 20 torna la grande boxe al Palapalestre “J. Caneparo” di Ferrara. Campionato italiano dei pesi massimi: Emanule Venturelli della Pugilistica Padana sfida Gianmarco Cardillo detentore del titolo

Ferrara, 15/02/2024. Presentata stamane alla stampa nella Sala dell'Arengo del Palazzo Municipale di Ferrara il ritorno della grande boxe al Palapalestre "J. Caneparo" di Ferrara Venerdì 16 Febbraio ore 20. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti:

Andrea Maggi, assessore allo Sport del Comune di Ferrara;

Massimiliano Duran, organizzatore incontro;

Soili Schiavi, amministratore unico dell'Accademia ssd;

Gianmarco Cardillo, campione italiano Pesi Massimi;

Emanuele Venturelli, sfidante al titolo.

Nell'introdurre la presentazione grande è la soddisfazione dell'assessore allo sport Andrea Maggi che ricorda "che quest'ennesimo importante appuntamento conferma l'attenzione e il ruolo del Comune verso le iniziative di livello nazionale capaci di portare Ferrara all'attenzione del mondo sportivo e degli appassionati delle discipline.

Oggi, grazie all'impegno organizzativo di Massimiliano Duran e del mondo del pugilato ferrarese siamo pronti a presentare una nuova sfida pugilistica per il titolo nazionale dei massimi. Tutta la serata è un'iniziativa complessa e costosa che ci vede come facilitatori dei meccanismi organizzativi e il Comune di Ferrara ci sarà sempre anche per nuovi appuntamenti futuri.

Grazie anche al Sindaco e collega allo sport del Comune di Cassino che con la loro annunciata presenza alla testa dei tanti tifosi che accompagneranno il campione in carica certamente contribuiranno ad una equilibrata serata nei valori genuini dello sport, convinti che sarà stupenda per cornice di pubblico, tifosi e appassionati."

Appuntamento clou della serata organizzata da Massimiliano Duran con il patrocinio della Fpi e del Comune di Ferrara, la rivincita del titolo di campione italiano dei pesi massimi tra il trentaquattrenne detentore imbattuto Gianmarco Cardillo da Cassino, militare nei Granatieri di Sardegna, e il coetaneo sfidante di casa Emanule Venturelli, ugualmente imbattuto, della Pugilistica Padana.

Il 25 marzo 2023 al termine del precedente intenso combattimento fu un verdetto di parità tra i due pugili a lasciarli lasciò insoddisfatti.

Ora una nuova sfida non scontata, che mette a confronto l'esperienza del campione d'Italia con la varietà di colpi dello sfidante; due pugili differenti anche sul piano fisico: la possanza di Cardillo, contro i dieci chili in meno Venturelli.

Il ring di Ferrara ha in cartellone altri match; da segnalare Ahmed Obaid peso mosca originario della Striscia di Gaza, ora 'cresciuto e legato' a Ferrara, che affronterà l'impegnativo rivale bosniaco Muhamed Biberovic. L'imbattuto mediomassimo italo-albanese Alexander Ramo

se la vedrà con il giovanissimo Sejdo Besirovic, mentre il superleggero Momo Nasri avrà di fronte la speranza laziale Davide Carpentieri.

Il programma

Dilettanti

Zoran Suljic (P.Padana)-Cavalieri (Bologna)

Awais Nazakat (P.Padana)-Marini (Bologna)

Rosalinda Forzano (P.Padana)-Mormando(Ferrara B.)

Giacomo Mistroni (P.Padana)-Pazi(Ferrara B.)

Hassen Atia (P.Padana)-Vettore(Veneto).

Professionisti

S.Leggeri-Momo Nasri (P.Padana)-Davide Carpentieri (Roma)

Mosca-Ahmed Obaid (P.Padana)-Muhamed Biberovic (Bosnia)

Mediomassimi-Alexander Ramo (P.Padana)-Sejdo Besirovic (Bosnia)

Campionato Italiano dei pesi massimi:

Gianmarco Cardillo (Detentore-Cassino)-Emanuele Venturelli (Sfidante-Ferrara) 10r.

Immagini scaricabili: