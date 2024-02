BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 19 febbraio 2024 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Nel libro curato da Federica Sgarbi una rilettura della mistica di Swedenborg in chiave buddhista

Sarà dedicato al libro curato da Federica Sgarbi "Swedenborg" di Daisetz Teitarō Suzuki l'incontro in programma lunedì 19 febbraio 2024 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'appuntamento, che rientra nel ciclo "Incontri con la Spiritualità Applicata", sarà introdotto da Marcello Girone Daloli e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'opera di Daisetz Teitarō Suzuki (1870-1966) è nota in Occidente per i suoi numerosi contributi in materia di buddhismo Zen. Meno noti sono i contributi relativi allo studio, capillare e attento, a cui si dedicò lungamente circa il mistico svedese Emanuel Swedenborg (1688-1772). Essi offrono, in una guisa estremamente divulgativa, contenuti originali in tema di pensiero filosofico-religioso, oltre che una brillante rivalutazione della figura del mistico svedese, nota in Europa forse più per la critica mossagli da Kant che per la sua riflessioni di natura teologica.

Tradotti per la prima volta in italiano, tali scritti sono raccolti in questo volume al fine di presentare al pubblico un nuovo e inedito volto di Daisetz Teitarō Suzuki, nonché una stimolante e preziosa rilettura della mistica di Swedenborg in chiave buddhista.



Federica Sgarbi, dopo aver conseguito il Dottorato in Filosofia kantiana presso la Sorbona di Parigi, si è trasferita in Giappone, a Kyoto dove vive e insegna Storia del Pensiero dell'Asia e Storia della Filosofia Occidentale all'Università Dōshisha.

Le sue ricerche e i suoi contributi vertono sulle transizioni della Filosofia e della Mistica tra Occidente e Oriente, con specifico riferimento al buddhismo.

In Italia, ha pubblicato L'Altro Kant (Piccin, 2009) in collaborazione con il prof. Renato Fellin dell'Università di Ferrara.



Per il ciclo "Incontri con la Spiritualità Applicata"

Scarica locandina incontri primo trimestre 2024: gennaio, febbraio, marzo 2024

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: