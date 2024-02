SICUREZZA - LODI: "PREVENIAMO LE STRAGI DEL SABATO SERA. GRAZIE AGLI OPERATORI CHE LAVORANO DI NOTTE" - AGGIORNAMENTO Polizia Locale, seconda nottata di controlli nell'ambito del quarto turno. Patente ritirata ad automobilista ubriaco

POLIZIA LOCALE, PROSEGUONO I CONTROLLI NELL'AMBITO DEL QUARTO TURNO. DUE PATENTI RITIRATE, UNA DOPO INSEGUIMENTO DI 5 KM. LODI: "PREVENIAMO LE STRAGI DEL SABATO SERA. GRAZIE AGLI OPERATORI CHE LAVORANO DI NOTTE"

Dopo l'istituzione del Quarto Turno, continuano le notti di controlli da parte degli operatori della Polizia Locale di Ferrara. A farne le spese, nella notte il 10 e l'11 febbraio scorsi, un 33enne romeno bloccato dopo una fuga di 5km con un valore alcolemico nel sangue superiore di 1,79 rispetto al limite consentito.

"L'obiettivo del Quarto Turno - commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi - è proprio quello di contenere i pericoli dovuti da chi si mette alla guida dopo una lunga serata di festa. Le cosiddette ‘stragi del sabato sera' sono una problematica di sicurezza ma anche sociale, che come Amministrazione intendiamo prevenire ed arginare mettendo in campo anche la Polizia Locale. Lavorare di notte non è facile, per questo ringrazio il personale del corpo che si è reso disponibile per rimanere al servizio dei ferraresi in una fascia particolare".

I fatti sono accaduti in via Bologna, poco dopo le 2.30 di notte via Bologna. Qui una pattuglia ha intimato l'alta ad una Ford Escort che, anziché fermarsi, ha accelerato la sua marcia, invadendo così la corsia opposta e allontanandosi a grande velocità dal posto di controllo.

L'inseguimento - protrattosi per circa 5km - si è concluso con l'alcoltest all'automobilista, che gli è valso il ritiro della patente rilasciata da poco e la contestazione di una serie di violazioni stradali, sia amministrative che penali, per i reati di guida in stato di ebbrezza e per la fuga all'alt.

Licenza di guida ritirata anche nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 febbraio, quando ad un conducente sottoposto al test è stato riscontrato un valore alcolemico di 1,68.

Durante questo turno sono state controllate le zone di accesso ed uscita della città: via Bologna, via Canapa e via Caretti - anche con l'ausilio del Telelaser -.

Complessivamente sono state elevate 6 sanzioni, per irregolarità che vanno dall'inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento dell'automobile alla mancata revisione del veicolo, passando per la guida senza patente e per un parcheggio non regolare.

