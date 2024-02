BIBLIOTECA BASSANI – Appuntamento sabato 24 febbraio 2024 alle 10:30 in via Grosoli 42 (zona Barco). Aperte le iscrizioni Con il gruppo di lettura della Bassani si parla del libro di Giuseppe Catozzella "Italiana"

Sarà dedicato al libro di Giuseppe Catozzella "Italiana", il prossimo appuntamento con il Gruppo di lettura 'Carlo Pagnoni' in programma per sabato 24 febbraio 2024 alle 10:30 alla biblioteca comunale Bassani, in via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara).

Il gruppo è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.

L'incontro, a cura di Giancarlo Moretti, è aperto a tutti gli interessati.

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0532 797414 o mandare una mail a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Giuseppe Catozzella ricostruisce le vicende di Maria Oliverio in un romanzo vivo, mescola documenti e leggenda, rovescia la sua immaginazione nella nostra, disegna dramma famigliare e dramma storico ed evoca l'epica grandezza di una guerra quasi ignorata, una guerra civile combattuta in un mulinare di passione, sangue e speranza, come nella tradizione dei poemi cavallereschi, del melodramma e del cinema americano.

Immagini scaricabili: