CONFERENZA STAMPA 1 - Venerdì 1 marzo 2024 alle 11:00 - con ritrovo in via Darsena 53 (davanti all'area dei Giardini della Darsena) Via Darsena: riapertura ufficiale al termine dei lavori di riqualificazione

Venerdì 1 marzo 2024 alle 11:00, con ritrovo in via Darsena 53 (davanti all'area dei Giardini della Darsena - vedere immagine in fondo alla pagina), sarà ufficialmente riaperta via Darsena al termine dei lavori di riqualificazione.

Nell'occasione avrà luogo una conferenza stampa relativa alla conclusione dei lavori, alla presenza del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, dell'assessore comunale ai Lavori Pubblici Andrea Maggi, del dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio Antonio Parenti e del direttore tecnico Cogefri Infrastrutture Marco Campion, insieme ai tecnici comunali che hanno seguito la realizzazione dell'opera inserita nel complesso di interventi di recupero e riqualificazione delle aree ex Pisa, ex Mof e Darsena di San Paolo.

(In caso di maltempo la conferenza stampa si terrà all'interno di Wunderkammer, via Darsena 57)

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati.

Immagini scaricabili: