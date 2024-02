POLITICHE SOCIALI - Venerdì 23 febbraio 2024 dalle 20 la presentazione del libro 'Corpo a perdere'. Ass. Coletti: "Testimonianza diretta e coraggiosa che responsabilizza i cittadini. Riflettori sempre accesi su questi problemi" Disturbi del comportamento alimentare, alla Sala della Musica il racconto dell'esperienza di una famiglia

Una testimonianza preziosa, in aiuto alle famiglie che si trovano ad affrontare sentimenti di angoscia, paura ed isolamento dovuti dall'affrontare i disturbi del comportamento alimentare. Un messaggio di speranza e riscatto, per chi sta lottando per uscire dal tunnel.

'Corpo a perdere. Nostra figlia e l'anoressia' è il libro di Lorenzo Sanna e Anna Benvenuti che sarà presentato, domani sera (23 febbraio 2024) dalle 20 alle 22 alla sala della Musica di via Boccaleone 19, dagli autori stessi in un incontro promosso dall'Associazione Kairos e sostenuto dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

"Sono davvero tante - dichiara l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - le domande che affliggono i famigliari e i pazienti che si trovano a combattere contro i disturbi alimentari. L'incontro con gli autori, che hanno deciso di raccontare la loro esperienza in modo diretto e coraggioso, diventa un luogo di ascolto, condivisione e responsabilizza i cittadini ad impegnarsi attivamente per costruire una società inclusiva. È nostro dovere tenere i riflettori sempre accesi su una patologia che si declina in più maniere, tutte ugualmente drammatiche. Ringrazio Kairos e la sua presidente Elisabetta Zerbini, che continuerà ad avere il supporto dell'Amministrazione nel promuovere occasioni di sensibilizzazione e di sostegno a chi si trova coinvolto in un percorso di cura".

Lorenzo Sanna e Anna Benvenuti sono due docenti milanesi che hanno scelto di condividere, attraverso la pubblicazione, la difficoltosa esperienza della loro figlia con l'anoressia a 11 anni e la successiva risalita.

L'incontro con gli autori si inserisce in un vasto contesto di eventi portati avanti con il dialogo fra l'Amministrazione comunale l'associazione Kairos.

L'accesso alla Sala della Musica è gratuito, con obbligo di prenotazione via telefono (389-78677721 oppure 329-1618691) o email a associazione_kairos@virgilio.it.

Nella FOTO l'assessore Cristina Coletti con la presidente dell'Associazione Kairos Elisabetta Zerbini

