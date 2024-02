POLITICHE SOCIALI - Lunedì 26 febbraio 20204 dalle 20.30. Presenti gli assessori Coletti e Lodi, oltre che un Commissario della Polizia di Stato Non Ci Casco': al Borgo San Giorgio terzo appuntamento con la campagna antitruffe del Comune di Ferrara

Informare è la prima forma di tutela. Continua, all'interno delle contrade del Palio, il giro di illustrazione della campagna 'Non Ci Casco', realizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara per fornire alla cittadinanza gli strumenti per difendersi da truffe e raggiri, fenomeni ai quali sono maggiormente esposti gli anziani.

Il terzo appuntamento si terrà lunedì 26 febbraio 2024 a partire dalle 20.30, presso la sede del Borgo San Giorgio di via Ravenna, 52.

L'incontro prevede gli interventi dell'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, del vicesindaco e assessore alla Sicurezza e al Palio Nicola Lodi, del Commissario della Polizia di Stato Rodolfo Trombetta e del presidente di Confconsumatori Ferrara Antonio Frascerra.

L'iniziativa, che si svolge in collaborazione con il Nucleo Alto Ferrarese dell'Associazione Nazionale Carabinieri, conta anche sulla partecipazione della compagnia teatrale ‘InsiemeXCaso', che mostrerà in maniera divertente alcuni dei tentativi di truffa più comuni e dando modo ai cittadini di riconoscerli.

Ai partecipanti sarà consegnato un omaggio dell'Amministrazione comunale che richiama lo slogan ‘Non Ci Casco'.

Nei primi due appuntamenti, presso la sede del Borgo San Giacomo e presso la sede del Borgo San Luca, la partecipazione attiva è stata tanta, con circa 80 persone.

