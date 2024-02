PROGETTI EUROPEI - Presentata la prima edizione in programma dal 4 al 6 aprile 2024 Ferrara si prepara ad accogliere il "Festival della progettazione europea"

E' stato illustrato ai giornalisti questa mattina, mercoledì 28 febbraio 2024 nella sede dell'ex Teatro Verdi in via Castelnuovo 10 a Ferrara) il programma del "Festival della Progettazione Europea" che si terrà a Ferrara dal 4 al 6 aprile prossimi, con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna. All'incontro di presentazione sono intervenuti l'assessore comunale ai Progetti Europei Alessandro Balboni, la presidente di Officine Europa aps Alexandra Storari e l'assessore Regionale ai Rapporti con l'Ue Paolo Calvano.

LA SCHEDA (a cura di Officine Europa) - ll Festival della Progettazione Europea | European Projects Festival porterà l'Unione Europea al centro della città di Ferrara per una tre giorni di incontri, dibattiti, laboratori, eventi: dal 4 al 6 aprile 2024. Il grande evento, che vuole riunire le persone di ogni Paese interessate a conoscere, discutere, approfondire le grandi scelte e sfide del futuro dell'Unione, rappresenta una ineguagliabile opportunità per informarsi e formarsi sui grandi temi dell'Europa, fare rete, scambiarsi idee e progetti, condividere esperienze, festeggiare. Nasce da un'idea dell'european project manager Alexandra Storari, esperta in progettazione e rendicontazione europea, che dal 2000 opera nel campo dei Fondi europei con particolare riferimento ai settori della formazione e istruzione, cultura e creatività. A organizzarlo è l'Aps Officine Europa, costituita a Ferrara per promuovere iniziative culturali, didattiche e formative di promozione e sostegno della cittadinanza europea e dei suoi valori.

"In molti mi chiedono perché un Festival della Progettazione Europea. Da dove mi è nata l'idea - spiega Alexandra Storari, che di Officine Europa è la presidente -. La risposta è: perché ancora non esiste. Perché c'è bisogno, per tutti coloro che lavorano in e con questo settore di vedersi, confrontarsi, condividere idee, progettualità e buone prassi, incontrandosi, anziché davanti a uno schermo, in una splendida città patrimonio dell'Unesco. Perché le persone, i cittadini, i giovani possano avere la possibilità di capire cos'è, cosa fa l'Europa. A Ferrara saranno presenti europrogettisti di altissimo livello da Spagna, Grecia, Romania, Svezia, Paesi Bassi, Turchia e, ovviamente, dall'Italia: per conoscerli, per imparare dalle loro esperienze, per creare nuove occasioni per future collaborazioni".

L'Europa è presente nella quotidianità e nella pianificazione dei territori e delle comunità grazie anche ai "fondi europei", risorse fondamentali per sostenere attività e progetti a livello nazionale, regionale e locale. Lo strumento per recepirle è proprio la progettazione europea, diretta all'ideazione, stesura e presentazione di progetti in risposta ai bandi emanati nel quadro del programma europeo volto a fornire una risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini dell'Unione. Il Festival è rivolto dunque ai tecnici e a quanti si avvicinino alla progettazione europea, ma anche a persone e organizzazioni che operano per un'Europa più giusta, più inclusiva, più partecipata; a giovani e associazioni no-profit che si stanno impegnando per un futuro di libertà, uguaglianza, sostenibilità; a scuole e studenti che condividono idee, esperienze, progetti per migliorare le proprie conoscenze e competenze ed essere cittadini consapevoli. E, ancora, ad artisti e professionisti della cultura, istituzioni e industrie culturali e creative che si adoperano per promuovere, proteggere e valorizzare la bellezza della cultura europea nella sua unicità e diversità; enti locali, università e centri di ricerca che stanno realizzando progetti di innovazione e modernizzazione per le città, le comunità, e i territori al fine di renderli più ecologici, digitali e resilienti.

"Sta per partire il Festival dei Progetti Europei - esordisce l'assessore alla progettazione europea Alessandro Balboni - e Ferrara sarà la sua casa. Parliamo di uno dei primi Festival che siano mai stati organizzati in Italia su questa tematica e l'amministrazione comunale è felice di essere parte attiva nell'organizzazione. Abbiamo previsto una tre giorni di formazione e dibattito su temi di attualità e con ospiti trasversali, di diverso orientamento politico e con opinioni diverse, per approfondire lo strumento più importante ad oggi nelle mani degli Amministratori di tutt'Italia. Ferrara vuole proporsi come modello ed esempio per l'utilizzo virtuoso dei fondi europei: in questi cinque anni siamo riusciti ad aggiudicarci progetti per ben 26 milioni di fondi complessivi, si tratta di grandi opportunità per avere un impatto migliorativo sulla nostra città. Il Festival della Progettazione Europea non è stato pensato esclusivamente per gli addetti ai lavori, ma anzi per coinvolgere cittadini e visitatori, permettendogli di toccare con mano un argomento che troppo spesso viene erroneamente ritenuto lontano - conclude l'assessore Balboni - quando invece può contribuire a migliorare il volto della nostra città".

"L'Europa non è un incidente della storia e il Festival dei Progetti Europei aiuta a promuoverne la cultura e l'integrazione tra i cittadini e le cittadine. Come Regione Emilia-Romagna siamo convintamente al fianco del Festival, un'occasione importante per sensibilizzare trasversalmente tutta la cittadinanza - afferma l'assessore regionale ai Rapporti UE Paolo Calvano -. È indispensabile saper attrarre le risorse europee e soprattutto spenderle tutte e al meglio. Come Regione negli ultimi anni l'abbiamo fatto, coordinando progetti di cooperazione interregionale, portando importanti ricadute in tutti i territori, anche nel Ferrarese. L'obiettivo, sia del pubblico che del privato, deve essere quello di innalzare sempre più la qualità dei progetti. Il Festival promosso da Officine Europee va in questa direzione: sensibilizzare, far conoscere e formare. Voglio fare un plauso ad OfficineEuropee per la lungimiranza nell'aver realizzato questo percorso e per la qualità del programma. Le sfide che aspettano la nostra società - conclude Calvano - potranno essere affrontate al meglio con un rapporto sempre più saldo tra cittadini, enti locali, regioni e l'Unione europea".

Il Festival delle 4 F. L'European Projects Festival si articola in quattro sezioni: Forum, Fair, Fest e Food.

>> FORUM Un ricco programma di conferenze, convegni e seminari, laboratori formativi e presentazioni di casi di successo, sui temi dell'Unione Europa, delle sue politiche, dei fondi a disposizione grazie al Bilancio pluriennale 2021-2027 e a NextGenerationEU.

Questo il programma delle tre giornate di lavori.

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

Auditorium | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

10:00 › 12:30 • Conferenza di apertura › "NextGenerationEU: le nuove generazioni per l'Europa del futuro"

14:00 › 16:00 • Tavola rotonda › "Le 5 parole dell'Europa": il lessico delle nuove generazioni - Fondazione Treccani Cultura • Italia Aula Camaleonte | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

14:30 › 16:30 • Laboratorio › "How cross border collaboration is the new normal for European media: the case of Sphera Network" - Sphera Network • Francia

Aula Verdi | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

16:00 › 18:00 • Seminario › "L'Europa per le pari opportunità di genere, territoriali e generazionali: la ricerca del CDS - Centro Ricerche Documentazione e Studi Economici di Ferrara" - CDS • Italia

Sala Ex Refettorio | Chiostro di San Paolo

16:00 › 18:00 • Tavola rotonda › "Povertà educativa, disagio e abbandono scolastico: Erasmus+ e PNRR per l'inclusione del sapere" - CFP Cesta • Italia

VENERDÌ 5 APRILE 2024

Auditorium | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

10:00 › 13:00 • Convegno › "Giovani generazioni, Competenze, Mercato del lavoro: le nuove proposte dell'Unione Europea per la mobilità delle competenze e dei talenti"

Aula Camaleonte | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

10:30 › 12:30 • Laboratorio › "Storytelling - Personal Empowerment and Community Development: the Erasmus+ ABLE Platform" - TON • Romania

14:00 › 16:00 • Laboratorio › "The Power of Future Narratives" - Traces&Dreams • Svezia

16:00 › 18:00 • Laboratorio › "Tell me a Story" - Manisa Celal Bayar University • Turchia

Aula Verdi | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

10:30 › 12:30 • Laboratorio › "Innovation Session: the Erasmus+ Project Move Beyond" - MAISTRO Company • Paesi Bassi

14:00 › 16:00 • Laboratorio › "European Project Erasmus+ ΚΑ1: Learning Mobility Opportunities" - SISERA • Grecia

16:00 › 18:00 • Laboratorio › "Freedom speech vs. hate speech: Citizens' awareness and transformation tools" - Federación Andalucía Acoge • Spagna

Sala Ex Refettorio | Chiostro di San Paolo

10:00 › 14:00 • Laboratorio › "Immaginare i futuri possibili" - Edulia dal Sapere Treccani • Italia

14:00 › 16:00 • Seminario › "A Fascinating Journey Through Centuries: Clown from Origin to Contemporary Healthcare Clown Development" - Soccorso Clown • Italia / Charitable Foundation POMOGAEM • Ucraina

Sala della Musica | Chiostro di San Paolo

11:00 › 13:00 • Laboratorio › "Cultura digitale per una cittadinanza europea attiva e consapevole" - Edulia dal Sapere Treccani • Italia

14:00 › 16:00 • Seminario › "Esagramma: l'orchestra inclusiva che apre al dialogo e alla relazione" - Fondazione Sequeri Esagramma • Italia

SABATO 6 APRILE 2024

Auditorium | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

10:00 › 13:00 • Convegno › "I finanziamenti europei per lo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali: esperienze regionali a confronto" - Regione Emilia Romagna / Regione Veneto • Italia

14:30 › 16:30 • Seminario › "I progetti sul territorio con i fondi della Cooperazione Territoriale Europea" - Comune di Ferrara • Italia

Aula Camaleonte | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

10:30 › 12:00 • Seminario › "Ex Teatro Verdi - Laboratorio Aperto Ferrara: una buona prassi europea" - Comune di Ferrara • Italia

Sala Ex Refettorio | Chiostro di San Paolo

14:30 › 16:30 • Seminario › "Il patrimonio culturale e la creatività come motore di sviluppo dei centri urbani di piccole e medie dimensioni" - Regione Umbria / Università degli Studi di Perugia • Italia

Sala della Musica | Chiostro di San Paolo

16:00 › 18:00 • Seminario › "Ridisegnare il futuro delle città: le Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile" - Comune di Ferrara • Italia

18:00 › 19:30 • Incontro con la musica › "Le parole delle canzoni: una playlist per l'Europa" - Fondazione Treccani Cultura • Italia

>> FAIR Uno spazio espositivo dove tutte le organizzazioni pubbliche e private che sono coinvolte in progetti europei o sono interessate ad aprirsi al contesto europeo, possono presentarsi, conoscersi, scambiarsi idee e proposte, creare occasioni di networking. È previsto un'area lounge Open FAIR: Your project ideas find your partners! aperta dalle 10:00 alle 18:00, dove saranno realizzati una serie di seminari di contatto sulla base.

>> FEST Un programma culturale basato su incontri con autori, proiezioni di film, spettacoli dal vivo. Un grande momento di festa, di riflessione e di dibattito, insieme a grandi artisti, a realtà culturali che operano in Europa, che sono coinvolti in progetti e piattaforme europee.

Questo il programma delle tre giornate.

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

Libreria La Feltrinelli

15:30 › 17:00 • Incontro con l'autore › Claudio Sardo "David Sassoli, La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa, Feltrinelli Editore, 2023"

Sala dell'Arengo | Municipio di Ferrara

17:00 › 18:30 • Incontro con l'autore › Gianni Cuperlo "Rinascimento europeo, Il Saggiatore, 2022"

Sala Ex Refettorio | Chiostro di San Paolo

18:30 › 19:30 • Proiezione di cortometraggi europei › Selezione a cura di Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica"

Teatro Nuovo

21:00 • Spettacolo › Coppelia Project • Compagnia blucinQue

VENERDÌ 5 APRILE 2024

Sala dell'Arengo | Municipio di Ferrara

12:00 › 13:30 • Incontro con l'autrice › Lisa Iotti "8 secondi. Viaggio nell'era della distrazione, Il Saggiatore, 2020"

Libreria Ubik

16:30 › 18:00 • Incontro con l'autore › Edoardo Vigna "Europa. La meglio gioventù, Neri Pozza, 2019"

Libreria La Feltrinelli

18:00 › 19:30 • Incontro con l'autrice › Elisabetta Gualmini "Mamma Europa. Una nuova Unione dopo crisi e scandali, Il Mulino, 2023"

Sala Ex Refettorio | Chiostro di San Paolo

18:30 › 19:30 • Proiezione di cortometraggi europei › Selezione a cura di Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica"

Auditorium | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

21:00 • Spettacolo › Vladimir Olshansky "Art De La Joie" French Compagnie Théâtrale presenta › "THE LAUGHTER - investigation of an identity"

SABATO 6 APRILE 2024

Sala dell'Arengo | Municipio di Ferrara

12:00 › 13:30 • Incontro con l'autore › Giacomo Natali "Geopolitica pop. Conflitti, simboli e identità dal K-pop a Masha e Orso, Treccani Libri, Visioni, 2023"

Libreria Ubik

16:30 › 18:00 • Incontro con l'autrice › Mariuccia Salvati "Solidarietà, con testi di Marcello Flores e Wlodel Goldkorn, Treccani Libri, 2023"

Sala Ex Refettorio | Chiostro di San Paolo

18:30 › 19:30 • Proiezione di cortometraggi europei › Selezione a cura di Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica"

Auditorium | Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi

21:00 • Concerto › LaFil • Filarmonica di Milano

>> FOOD Cena di gala e spazi degustazioni nelle sedi del Festival con il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Vergani Navarra di Ferrara.

L'European Projects Festival è un Festival diffuso. Ferrara sarà capitale d'Europa dal 4 al 6 aprile. Convegni, seminari, proiezioni, spettacoli si svolgono in location di grande suggestione. La sede principale è presso il Laboratorio Aperto - Ex Teatro Verdi, con il suo avveniristico Auditorium: questo luogo costituisce un esempio virtuoso di rigenerazione di un teatro un tempo glorioso, poi dimenticato e che ora, grazie ai fondi europei e alla collaborazione tra Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna, è tornato a vivere in maniera contemporanea, innovativa, polifunzionale. La manifestazione spazia anche all'interno del Chiostro di San Paolo, più precisamente nella Sala Ex Refettorio e nella Sala della Musica, nello splendido Teatro Nuovo e nella suggestiva Sala dell'Arengo. Non possono mancare tappe esclusive presso la Libreria Feltrinelli e Ubik, dove incontrare gli autori dei libri.

Il logo di European Projects Festival - un vero e proprio manifesto - è del designer Eugenio Squarcia per Esma Creative Studio (si allega scheda).

Tutte le informazioni sul sito European Projects Festival https://www.europeanprojectsfestival.eu/. È possibile non solo conoscere il programma nel dettaglio, ma anche iscriversi (sezione Partecipa) e accedere a una lista di strutture alberghiere convenzionate. Il Festival è sui canali social Facebook, Instagram e Linkedin.

Evento con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ferrara, del Centro di Documentazione Europea dell'Università degli Studi di Ferrara.

Partner istituzionali: Treccani Cultura Fondazione, Treccani Accademia, Edulia Treccani Scuola.

Partner organizzativi: Laboratorio Aperto - Ex Teatro Verdi Ferrara, Sphera Network, Istituto di Istruzione Superiore Vergani Navarra.

Sostenitori: Banca Centro Emilia, CNA Formazione Emilia-Romagna, CNA Ferrara, Krifi Caffè, La Bottega del Pane.

