POLITICHE SOCIALI - Ass. Coletti: "Dal Comune nuovo contributo di 10mila euro all'associazione Lo Specchio per favorire l'inclusione vera dei ragazzi, nel 'durante e dopo di noi'" Prosegue l'avventura de "I Pionieri", prove di vita indipendente per giovani con disabilità

Sono prove concrete di vita indipendente quelle che il progetto "I Pionieri 2.0" permette di condurre a un gruppo di giovani con disabilità intellettive sostenuti dall'associazione Lo Specchio Odv. Tre gli appartamenti messi a disposizione dall'associazione, che per la prosecuzione dell'iniziativa riceverà un nuovo contributo comunale di 10mila euro, deliberato dalla Giunta su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti.

"Intento del progetto - spiega l'assessore Coletti - è quello di offrire un supporto educativo e psicologico a un percorso di vita indipendente e autonoma per ragazzi con disabilità intellettive, che hanno l'opportunità di sperimentare la convivenza in appartamenti gestiti dall'associazione, con il supporto di psicologi, educatori e tutor specializzati, e con l'obiettivo di garantire un 'durante noi' e soprattutto un 'dopo di noi' meno traumatico. All'associazione Lo Specchio va il sostegno e il plauso dell'Amministrazione comunale di Ferrara per l'attività che da anni conduce a favore delle persone con disabilità, realizzando progetti di vita autonoma, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, con l'obiettivo di favorire il benessere dei ragazzi e di offrire sollievo alle loro famiglie".

Nel dettaglio, l'iniziativa coinvolge sei persone disabili (con la possibilità di ampliare il numero fino a otto) che hanno l'opportunità di convivere in tre appartamenti di proprietà dell'associazione, con il supporto diretto di sei tutor professionali, per un rapporto di 1 a 1. La finalità è non solo quella di aumentare l'indipendenza delle persone coinvolte, ma anche di creare attorno a loro una rete relazionale, che comprende psicologi e educatori, dando sostegno alle loro famiglie.

Il progetto di vita autonoma e convivenza punta inoltre a favorire nei partecipanti lo sviluppo delle abilità cognitive e delle capacità socio relazionali, potenziando le loro abilità nella gestione delle attività durante l'arco della giornata relativamente alla gestione del tempo libero, alla capacità di orientamento e mobilità con l'utilizzo di trasporti pubblici e alla gestione della spesa settimanale.

Nella FOTO, da sinistra, la presidente dell'associazione Lo Specchio Teresa Graziani con l'assessore Cristina Coletti

