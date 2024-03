BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 5 marzo 2024 alle 17 appuntamento per bambini in via Ferrariola 12, a Ferrara. Aperte le iscrizioni A marzo alla Tebaldi "Storie a tavola" per piccoli ascoltatori

Saranno letture di "Storie a tavola" ad animare, nel mese di marzo, i martedì pomeriggio dedicati alle narrazioni per bambini dai 3 ai 10 anni alla biblioteca comunale Tebaldi. Ad aprire il calendario, in via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara, il prossimo 5 marzo alle 17 sarà Roberta Filippini che leggerà "Le minestre Magiche"(di C. Boujou) e "La pizza Gigante"(di G. Campella)

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare contattando la biblioteca Tebaldi al numero 0532 64215.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: