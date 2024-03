BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedí 4 marzo 2024 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web L'Illuminismo e il pensiero di Kant spiegati da Antonino Falduto

Sarà dedicata al pensiero di Kant, a trecento anni dalla nascita del filosofo tedesco, la conferenza di Antonino Falduto (Università di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici) in programma lunedì 4 marzo 2024 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L'incontro, a cura del Dipartimento di Studi Umanistici di Unife, con la collaborazione dell'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, sarà introdotto da Silvana Vecchio e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.



LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'intervento verrà dedicato a Immanuel Kant (Königsberg 1724-1804) nel tricentenario della sua nascita. Dopo aver illustrato alcuni punti filosofici cardine dell'Età dei Lumi in Europa, si cercherà di far luce sull'apporto di Kant alla nascita della nostra società contemporanea.

La filosofia kantiana verrà presentata facendo riferimento a possibili risposte alle domande che ogni essere umano si pone almeno una volta nell'arco della propria vita: che cosa posso conoscere? Che cosa devo fare? In che cosa mi è lecito sperare? In tal modo, si proverà a mostrare come Kant provi a dimostrare che l'essere umano non sia solo un essere animale, ma anche e soprattutto un essere razionale, e che per questo può essere libero di progettare la propria vita in maniera conforme alla ragione.



Antonino Falduto è Professore associato in Filosofia Morale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Ferrara, dopo aver insegnato e fatto ricerca presso il Philosophisches Seminar della Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germania), il Seminar für Philosophie della Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Germania) e il Department of Philosophy della University of St. Andrews (Regno Unito). È curatore della mostra Kant24 - Abbi il coraggio di servirti del tuo intelletto! L'illuminismo e Kant nel tricentenario della sua nascita, che verrà inaugurata a Palazzo Turchi di Bagno il 19 marzo 2023.



► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

