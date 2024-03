POLITICHE SOCIALI E PALIO - Nelle contrade del Palio prosegue il ciclo di appuntamenti, alla presenza dell’Amministrazione con gli assessori Coletti e Lodi Truffe, come riconoscerle e sventarle: al Rione San Paolo il quarto appuntamento con la campagna realizzata dal Comune di Ferrara

Quarto appuntamento, lunedì 4 marzo a partire dalle 20.30 nella sede del Rione San Paolo di via Boccaleone, 19, con il giro di presentazione di ‘Non Ci Casco', la campagna contro le truffe agli anziani messa in campo dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara.

La campagna informativa è giunta alla terza edizione e si rivolge a tutte le persone vulnerabili, in quanto i raggiri sono una cattiva pratica che può riguardare ciascun cittadino, a prescindere dalla fascia di età.

Nei primi appuntamenti sono già stati incontrati oltre 100 cittadini.

In ciascuna delle 9 serate, che si tengono presso le sedi delle contrade del Palio di Ferrara - partner di questa terza edizione -, saranno forniti consigli e indicazioni pratiche per individuare sin da subito e sventare i tentativi di truffa messi in atto dai malintenzionati.

Alla sede del Rione San Paolo, domani sera, interverranno l'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti, il vicesindaco con delega a Sicurezza e Palio Nicola Lodi, un rappresentante dei Carabinieri e il presidente del Movimento di Difesa del Cittadino Gianni Ricciuti.

Dopo gli interventi è previsto un momento teatrale, in cui la Compagnia ‘InsiemeXCaso' mostrerà alcune delle più frequenti tecniche di raggiro in maniera divertente, utilizzando il dialetto come forma di linguaggio più diretta.

Ai partecipanti saranno distribuiti vademecum antitruffa e un omaggio dell'Amministrazione comunale con lo slogan ‘Non Ci Casco'.

Nella foto - scaricabile in fondo alla pagina - un momento dell'incontro che si è tenuto lunedì scorso al Borgo San Giorgio

Immagini scaricabili: