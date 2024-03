SCUOLA E AMBIENTE - Iniziativa alla presenza degli assessori Kusiak (Istruzione) e Balboni (Ambiente), Miani (Lions) e bambini Donati e piantati in due scuole d'infanzia comunali alberi donati dal Lions Club Diamanti

Grazie alla generosa donazione del Lions Club Diamanti di Ferrara, nei giorni scorsi sei alberi sono stati piantati nei giardini scolastici di due strutture comunali per l'infanzia. Il 4 marzo, nella scuola d'infanzia comunale Satellite di via Zucchelli e il 6 marzo nella scuola d'infanzia statale G. Rossa a Barco, è avvenuta la cerimonia di piantumazione alla quale hanno partecipato i membri del Lions Club Ferrara Diamanti, gli assessori comunali Dorota Kusiak (Pubblica Istruzione) e Alessandro Balboni (Ambiente), Nadia Miani (Lions Club Ferrara Diamanti), insegnanti, bambini e ospiti.

"Desidero ringraziare il Lions Club Ferrara Diamanti per il loro impegno nel garantire un futuro migliore all'umanità e nella protezione del pianeta - ha affermato l'assessore comunale Dorota Kusiak -. La loro costante dedizione nel donare alberi alle scuole cittadine è un esempio luminoso di come piccole azioni possano avere un grande impatto sulla comunità e sull'ambiente. La varietà di alberi piantati, tra cui aceri campestri, querce e carpini, mira a creare spazi di gioco e relax differenziati per migliorare la vita all'aria aperta dei bambini e del personale scolastico. I giardini scolastici non sono solo aree verdi, ma veri e propri laboratori di gioco, esplorazione e scoperta, fondamentali per promuovere le conoscenze scientifiche e il rispetto dell'ambiente. Continueremo a lavorare insieme per un futuro più sostenibile e per un'educazione che valorizzi il legame tra l'uomo e la natura".

"Sono felice che anche da parte delle associazioni Ferraresi - spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni - ci sia la stessa cura e attenzione verso l'ambiente e il futuro di Ferrara. Ringrazio molto il Lions Club Diamanti e la sig.ra Miani, con cui da tempo collaboro, per gli interventi di messa a dimora di nuovi alberi e l'opera che portiamo avanti di sensibilizzazione verso i cittadini e, come in questo caso, nelle scuole. Piantare alberi nelle scuole e negli asili è fondamentale, non solo per mantenere i giardini freschi e migliorare la qualità dell'aria ma soprattutto per educare i bambini fin da subito al rispetto dell'ambiente, abituandoli alla bellezza e all'importanza del verde e della natura. In questo mandato, come Assessorato all'Ambiente, abbiamo messo a dimora 15 mila nuovi alberi creando diversi polmoni verdi nella nostra città, ma i piccoli interventi sono ugualmente importanti, specie se rivolti ai più giovani."

"E' da diversi anni che proponiamo questa attività di piantare alberi nelle scuole a beneficio dei bambini e della collettività - sottolinea Nadia Miani Lions Club Ferrara Diamanti - perché gli alberi rappresentano la vita e i bambini sono i primi protagonisti della vita. Continueremo a portare avanti questa attività in collaborazione con l'Amministrazione comunale che ha subito aderito con convinzione alla nostra proposta".

