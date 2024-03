BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 12 marzo 2024 alle 17 incontro in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web “Parole e storie ‘che ci fanno vivere’”: in sala Agnelli "Incontro a più voci all'insegna della scrittura"

Martedì 12 marzo 2024, alle 17, la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) ospiterà un "Incontro a più voci all'insegna della scrittura" dal titolo “Parole e storie ‘che ci fanno vivere’”. Moderazione a cura di Gina Nalini Montanari

L'incontro, promosso dalla Società Dante Alighieri - Comitato di Ferrara APS, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Alcune socie e soci del comitato ferrarese della Società Dante Alighieri proporranno la lettura di brani tratti da loro recenti pubblicazioni, nella condivisa convinzione che la potenza della parola intelligente e consolante, scritta o proferita possa aprire sempre orizzonti di vicinanza e rispetto, di serenità e pace.

