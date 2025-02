CONSIGLIO COMUNALE - Lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2025 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Consiglio comunale di Ferrara: nuova riunione in due sedute

Nuova riunione del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma in due sedute per lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2025 alle 15:00, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Soffritti.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente per proseguire con l'esame delle delibere e quindi di mozioni e odg.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

- Lettura ed approvazione del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 16 dicembre 2024 (Pdlc 2/2025);

- Lettura ed approvazione del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 23 dicembre 2024 (Pdlc 3/2025).

Deliberazioni

1) Il vicesindaco Alessandro Balboni illustrerà la proposta di Assenso preliminare ai sensi dell'art. 53, comma 5, della LR 24/2017 - Procedimento Unico - per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera pubblica "Central Bosc, il grande orizzonte verde a est di Ferrara", finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale 2021-2027 dell'Emilia Romagna, della sua localizzazione, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità in variante alla Pianificazione Comunale vigente con valore e d effetto di "Poc" stralcio, CUP B72H24003100006, CIA OP_00075_2024 (Pdlc 11/2025).

2) Il sindaco Alan Fabbri esporrà in merito ad Esame e discussione delle linee programmatiche di mandato 2025-2029 (Pdlc 12/2025);

3) L'assessore al Bilancio e alla Contabilità Matteo Fornasini illustrerà il documento di Approvazione del Documento Unico di Programmazione-DUP 2025-2027 e relativi allegati (Pdlc 10/2025).

Ordini del Giorno e Mozioni

- Gruppo La Comune di Ferrara - Mozione con procedura ai sensi dell'art. 101 - comma 3 - sul ruolo pro attivo del Comune nel contrasto alla realizzazione dell'impianto di biometano di Gaibanella (PG 219096 del 03/12/2024, Istr. CC 147/24);

- Gruppo La Comune di Ferrara - Mozione misure urgenti per il miglioramento della gestione dei permessi di soggiorno e per il contrasto all'illegalità e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri (PG 232723 del 20/12/2024, Istr. CC 159/24);

- Gruppo PD (Cons. Conforti-Chiappini-Nanni) - Mozione per una convivenza civile tra residenti e imprese della notte nel quartiere di via Arianuova (PG 15497 del 27/01/2025, Istr. CC 13/25);

- Gruppi di Minoranza (primo firmatario M5S) - Mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina (PG 16474/25 del 28/01/2025, Istr. CC 15/25);

- Gruppo PD - Ordine del giorno per promuovere la tutela dei livelli occupazionali e rilanciare l'attività economica del Polo Chimico di Ferrara (PG 18407 del 30/01/2025, Istr. CC 17/25);

- Gruppo PD (Nanni - Chiappini - Segala) - Mozione per intitolare una piazza o altro luogo pubblico di Ferrara, alla memoria dei deputati costituenti Luigi Preti, Vincenzo Cavallari e Ilio Bosi (PG 19076 del 31/01/2025, Istr. CC 18/25);

- Gruppi Forza Italia - Fratelli d'Italia - Lega - Cons. F. Rendine (Gruppo Civica Fabbri) - Mozione per l'intitolazione di una via o di una piazza o di un luogo pubblico della città di Ferrara a Bettino Craxi (PG 20288 del 03/02/2025, Istr. CC 19/25).

