INCONTRO PUBBLICO - Sabato 16 marzo 2024 dalle 9:30 alle 13:00 in piazza Cortevecchia Presentazione della nuova piazza Cortevecchia: "Incontro con i cittadini per conoscere il progetto"

"Presentando Cortevecchia - incontro con i cittadini per conoscere il progetto" è il titolo dell'appuntamento in programma per sabato 16 marzo 2024, dalle 9:30 alle 13:00 in piazza Cortevecchia per spiegare ai cittadini i dettagli del progetto e del cantiere che si avvia a conclusione. A raccontare l'intervento di rigenerazione urbana, davanti a un caffè e una brioche che saranno offerti ai passanti, saranno l'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni, il progettista architetto Mario Assisi e l'ingegner Olga Mantovani dirigente Servizio Infrastrutture del Comune di Ferrara, che approfondiranno il processo di trasformazione di piazza Cortevecchia, da distesa di asfalto a polmone verde, con la partecipazione dei cittadini alla scelta del progetto definitivo.

"Il primo di una lunga serie di spazi verdi che si svilupperanno nel centro storico", afferma l'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni. Che spiega: "Un progetto che segna un'importante trasformazione Green per la nostra Ferrara, che darà la possibilità alla piazza di essere frequentata anche nei mesi estivi, grazie alla piantumazione di 16 platani ad alto fusto, che garantiranno un'ombreggiatura gradevole e ridurranno il fenomeno dell'isola di calore all'interno della piazza. Inoltre, verrà utilizzata una tecnologia innovativa chiamata Permavoid che servirà a convogliare l'acqua piovana dai pluviali dei palazzi circostanti alle piante, attraverso contenitori appositamente creati sotto la piazza".

L'idea vincente dell'architetto Mario Assisi trasformerà la piazza in un'oasi verde, con l'obiettivo di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici. Le opere non si limitano alla parte estetica, ma comprendono anche l'installazione di un'isola ecologica, bagni pubblici e panchine smart con possibilità di ricarica per i dispositivi elettronici. Dal punto di vista archeologico, le indagini hanno permesso di scoprire importanti reperti che raccontano la storia dell'area fino al XVI secolo.

"Per rendere questa giornata ancora più speciale, abbiamo deciso di creare un momento di condivisione in cui offriremo la colazione ai passanti, come segno di benvenuto e di partecipazione. Sarà un occasione per incontrarsi, discutere e approfondire insieme questa importante tappa per la nostra città", conclude l'assessore all'Ambiente e ai Processi Partecipativi.

Cittadini, giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati

Immagini scaricabili: