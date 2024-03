POLITICHE SOCIALI - Attività in collaborazione con "Nati con la Calzamaglia". Assessore Coletti: "Una progettualità fondamentale per la comunità" Sostegno alle spese quotidiane delle famiglie fragili: dall'Amministrazione 3mila euro per il progetto Colibrì

Un sostegno alle spese quotidiane, per eliminare le distanze sociali ed economiche che penalizzano alcune famiglie del territorio rendendo inaffrontabili l'acquisto di generi di prima necessità e l'accesso a servizi basilari come quelli sanitari, di trasporto e scolastici. L'aiuto concreto deriva dal progetto "Colibrì", realizzato dall'associazione "Nati con la Calzamaglia" e sostenuto dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara con 3 mila euro. La progettualità si rivolge a quei nuclei che vivono difficoltà tali da vedere limitate le opportunità di conduzione di una vita dignitosa.

"Un grazie all'associazione "Nati con la Calzamaglia" - dichiara l'assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti - che sviluppa un progetto fondamentale per la comunità, ideato dalla volontà di affiancarsi all'Amministrazione comunale nel dare risposte adeguate alle famiglie più svantaggiate. Una progettualità ambiziosa, che incarna pienamente la nobiltà dei valori che muovono ogni giorno i volontari di un'attivissima realtà che sta donando umanità e aiuti concreti ai concittadini più sfortunati. Il sostegno alle spese quotidiane esprime una forma di solidarietà non scontata, che dona calore e incoraggia i beneficiari a tenere duro. Dal centro Rivana Garden, base operativa di "Nati con la Calzamaglia", in questi anni sono nate tantissime opportunità per i più fragili. Sono certa che continuerà ad essere così per tanto tempo. L'Amministrazione c'è".

L'attività del progetto "Colibrì" è rivolta a famiglie in carico agli assistenti sociali dell'area minori di Asp Ferrara, ovvero quelle che vedono la presenza di minori all'interno del nucleo.

"Nati con la Calzamaglia" intende dunque coprire i costi per bisogni specifici, che vanno dall'acquisto di occhiali fino alle cure odontoiatriche, ma anche spese per medicinali, materiale didattico, uscite scolastiche che prevedono un contributo, abbonamenti ai mezzi pubblici per il trasporto scolastico, abbonamenti ai corsi sportivi. Per i bisogni degli adulti sono previsti aiuti economici strettamente correlati alla possibilità di recarsi al lavoro.

Le erogazioni avvengono grazie alle numerose manifestazioni organizzate dall'associazione nel corso dell'anno, come possono essere le sagre, le serate benefiche e i momenti di aggregazione organizzati presso il centro di via Gaetano Pesci, 181. Nel corso del 2023, "Nati con la Calzamaglia" ha destinato ad Asp, attraverso l'Amministrazione comunale, 7mila euro raccolti nel corso delle proprie iniziative.

Nella FOTO l'assessore Cristina Coletti e il presidente di Nati con la Calzamaglia Marco Malossi insieme ad alcuni volontari dell'associazione e del Centro Rivana Garden

