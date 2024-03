BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 18 marzo 2024 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "La nube della non conoscenza": un classico della mistica medievale nella versione curata da Elisabetta D'Ambrosio e Sergio Gandini

Sarà dedicato alla versione curata da Elisabetta D'Ambrosio e Sergio Gandini del libro "La nube della non conoscenza" il nuovo appuntamento del ciclo "Incontri con la Spiritualità Applicata" in programma lunedì 18 marzo 2024, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Introdurrà i curatori Marcello Girone Daloli.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.



LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La "nube della non conoscenza" è il diaframma che si frappone fra il divino e le capacità di comprensione su cui gli umani possono fare affidamento nell'approcciarsi a esso. Su un tema tanto universale e profondo si interrogò, nel Trecento, un anonimo pensatore britannico che ne trasse il trattato The cloud of unknowing, uno dei grandi testi della mistica medievale. Un testo devozionale che sorprende per la qualità creativa e letteraria, per l'intento comunicativo e per un approccio espressivo che sembra quasi connettere il medioevo inglese al pensiero zen a cui l'Occidente spesso oggi si rivolge. L'autore si dichiara consapevole del fatto che l'esperienza spirituale è personale e unica, e condivide con umiltà la propria, desideroso di trasmetterla più come un amico che come un maestro. Nella traduzione italiana l'opera riesce a travalicare la distanza cronologica e linguistica per unire il lettore, in modo diretto ed emozionale, al cuore di un essere umano vissuto quasi mille anni fa, che contempla il divino e il creato sforzandosi di essere all'altezza di un compito senza tempo.

Elisabetta D'Ambrosio, dottoressa in Scienze Biologiche, e Sergio Gandini, dottore in Filosofia, coltivano da anni l'interesse e lo studio delle tradizioni religiose orientali e occidentali, condividendo una ricerca che aspira a realizzare un dialogo spirituale ed esperienziale. Hanno pubblicato insieme: Una via della mente e del cuore (Oltre edizioni, 2014) e Cantico dei Cantici. Canto eccelso (Lemma Press, 2018).

