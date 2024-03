LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Le opere e le modifiche alla circolazione a Ferrara dal 18 marzo 2024 Continua sul territorio comunale l'opera di ammodernamento dell'illuminazione e dei sottoservizi

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità in corso o in partenza dal 18 marzo 2024 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - In corso l'opera di ammodernamento di altri 6.444 punti luce nel territorio comunale

Prosegue tra centro storico e frazioni l'opera di ammodernamento dell'intera rete comunale di illuminazione pubblica di Ferrara con il terzo e ultimo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica previsti nel "Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara", affidato ad Hera Luce srl.

Dall'inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 4.114 apparecchi illuminanti dei 6.444 previsti.

Nella SETTIMANA DEL 18 MARZO 2024 i lavori interesseranno:

- Via Carlo Mayr, vicolo dei Duelli, via Capo delle Volte, via Muzzina, Piazzetta San Nicolò, via Colomba, via delle Scienze, via Cammello e via del Granchio, con opere di ammodernamento complessivo dell'impianto (posa nuove tesate aeree, linee di alimentazione, apparecchi illuminanti LED, ecc...);

- Loc. Cona via Comacchio, via Ginestra, Loc. Montalbano via Lampone e Arnulfo Romero e Loc. Uccellino via Poggio Renatico, con opere civili (scavi a sezione obbligata, posa corrugati, pozzetti, plinti di fondazione, basamenti quadri elettrici ecc.), necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

In allegato alcune FOTO della nuova illuminazione di piazza Cortevecchia (in fase di realizzazione) e delle nuove lanterne storiche restaurate, con installazione dei nuovi Kit Refitting LED di via Boccaleone.

STRADE - Ripristino dei manti stradali precedentemente interessati da interventi agli impianti sottoservizi di Hera S.p.A., Inrete S.p.A. e Heratech S.p.A. Ferrara

Sono previsti interventi di ripristino dei manti stradali precedentemente interessati da interventi agli impianti sottoservizi di Hera S.p.A., Inrete S.p.A. e Heratech S.p.A. Ferrara.

Le vie interessate sono:

Via Contorno - tutta la sede stradale interessata dai lavori di scavo - inizio lavori lunedì 18 marzo 2024

a seguire:

Via Zanatta/Colagrande - tutta la sede stradale interessata dai lavori di scavo

Via Aleotti - tutta la sede stradale interessata dai lavori di scavo

Via Vittorio Veneto - tutta la sede stradale interessata dai lavori di scavo

SOTTOSERVIZI - Interventi di scavo per posa di nuove condotte e impianti

Questo l'elenco dei lavori in corso a cura delle società di gestione di sottoservizi (eseguiti in accordo con l'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte e impianti in diverse zone del territorio comunale:

- via Porta San Pietro: rifacimento reti fognarie e idriche

- Via Vaspergolo: rifacimento reti fognarie e idriche - tratto da Via San Romano a P.tta Gobetti -

- Via Toscanini: posa nuovi impianti elettrici da parte di Terna

- Via Bach: posa nuovi impianti elettrici da parte di Terna;

- Via della Fiera: posa nuovi impianti elettrici da parte di Terna

- Via Pelosa: posa nuovi impianti elettrici da parte Enel Green Power

- Via Coronella: posa nuovi impianti elettrici da parte di Enel Green Power

SOTTOSERVIZI - Interventi di scavo per posa di nuovi impianti telefonici

Sono in corso interventi, a cura delle Società TIM / FiberCop, per la posa di nuovi impianti telefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con la sorveglianza dell'Ufficio Scavi del Comune di Ferrara.

Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: Via Comacchio tra i civ. 91 e 133 e tra i civ. 175 e 185 (circa)- Via Valle Zavelea - Via Aldighieri (civ. 1).



