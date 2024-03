BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 20 marzo 2024, dalle 15:30 alle 19, in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni Alla Bassani una Maratona di poesia per dire: "Benvenuta Primavera!"

Sarà tutta dedicata al ritorno della primavera e alla rinascita della natura la 'Maratona di poesia' in programma mercoledì 20 marzo 2024 dalle 15:30 alle 19 alla biblioteca comunale Bassani via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). L'iniziativa è organizzata in collaborazione con UNCALM-Gruppo GAD di Lettura Espressiva, in occasione della Giornata mondiale della Poesia (21 marzo).

La maratona vedrà coinvolti poeti, poetesse e appassionati di versi, che si alterneranno sotto la guida del Gruppo GAD di lettura espressiva, nel leggere poesie proprie o di altri autori, in italiano o in dialetto. Temi saranno la primavera, l'amore, il bosco, il fiume, il mare e il paesaggio in generale; e saranno accettate anche le letture di poesie in qualsiasi dialetto della lingua italiana.



Chi fosse interessato a partecipare e ad avere maggiori informazioni, può scrivere a: info.bassani@comune.fe.it o telefonare ai numeri: 0532797418-414.

