PRESENTAZIONE - Venerdì 22 marzo 2024 alle 17:30 nella residenza municipale di Ferrara (piazza Municipio 2). Ingresso libero In sala Arazzi la presentazione del libro di Lorenzo Rizzi "Ce la caveremo, vero, papà?"

Venerdì 22 marzo 2024 alle 17:30 la sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara (piazza Municipio 2) ospiterà la presentazione del libro di Lorenzo Rizzi dal titolo "Ce la caveremo, vero, papà? Sì ce la caveremo". Assieme all'autore, interverranno all'incontro l'assessore comunale Alessandro Balboni e la psicologa e coordinatrice genitoriale Elisabetta Fabbri.

"In occasione della Festa del Papà - afferma l'assessore Alessandro Balboni - diamo spazio e valore alla figura del Papà nel percorso di accompagnamento alla crescita e alla transizione al mondo adulto dei figli. In particolare, Lorenzo Rizzi, pediatra, ha condotto una serie di incontri pubblici nati dal progetto "Noi uomini: papà e figlio" attraverso cui ha raccolto esperienze, testimonianze, vissuti che hanno preso corpo in questo suo recente libro. L'autore valorizza la figura del padre all'interno della famiglia riconoscendogli un ruolo fondamentale, al pari della madre, ma distinto per specificità nell'approccio all'affettività e alla sessualità. Il tema trattato è di grande attualità data la rilevanza ed urgenza di garantire ai giovani adolescenti un'adeguata educazione al rispetto di sé stessi e dell'altro/a, al dialogo e al confronto, alla costruzione di rapporti fondati sulla fiducia e non sulla forza".

Il libro si propone come un "itinerario per esplorare e approfondire il significato della paternità, le responsabilità e gli obblighi, l'importanza della comunicazione, la padronanza di sentimenti ed emozioni".

L'incontro è aperto liberamente a tutti gli interessati.

Immagini scaricabili: